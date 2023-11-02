Установлено безопасное количество тыквы в день

Специалист по медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что несмотря на низкокалорийность тыквы, ее гликемический индекс (показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь) высок. Поэтому важно употреблять ее в пищу в умеренных количествах, а именно 200−300 граммов для взрослых и 100 граммов для детей.

По мнению Тяжельникова, с осторожностью есть тыкву следует людям с хроническим гастритом и пониженной кислотностью, так как она стимулирует моторику желудка. Поэтому не рекомендуется употреблять овощ также пациентам с обострением панкреатита и желчнокаменной болезни. Из-за высокого гликемического индекса он может быть опасен для пациентов с сахарным диабетом.

Тыква обладает множеством полезных свойств, витаминов и природных антиоксидантов, поэтому ее включают в лечебную диету при различных заболеваниях. Тяжельников советуют употреблять термически обработанные овощи, так как в сыром виде они плохо усваиваются и могут вызвать вздутие живота.

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Анна Морозова