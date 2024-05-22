Установлена связь между погодой и риском смерти от коронавируса

«С помощью разработанной нами методологии мы разложили сложную пандемическую волну на составляющие. Основой такого подхода стала математическая теория передачи/приема полезного сигнала электромагнитными волнами. Если упрощённо, это похоже на то, как наши сотовые телефоны выделяют нужный сигнал из миллионов электромагнитных волн. Только в своей работе мы использовали дыхательную систему инфицированных людей в инкубационный период. Оказалось, что дыхательная система, особенно когда она ослаблена вирусом или инфекцией, очень чувствительна к внешним воздействиям, и её реакции на эти воздействия служат относительно точным и быстрым источником “сигнала”, — рассказал Ишматов.