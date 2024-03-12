Установлен возраст селькупского захоронения в ЯНАО

В 2016 году на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа археологи открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI, в последующие годы была обнаружена позднесредневековая наземная постройка и девять могильных сооружений, которые были выделены как археологический объект Нум-хибя-сихэри VIа.