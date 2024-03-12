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Установлен возраст селькупского захоронения в ЯНАО

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научной группы определили возраст захоронений северных селькупов на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Результаты исследования опубликованы в журнале «Археология Евразийских степей».
Источник: РИА "Новости"

В 2016 году на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа археологи открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI, в последующие годы была обнаружена позднесредневековая наземная постройка и девять могильных сооружений, которые были выделены как археологический объект Нум-хибя-сихэри VIа.

Полученные с помощью древесно-кольцевого анализа даты функционирования памятника Нум-хибя-сихэри VIа относятся ко второй четверти XIX — началу XX веков, что подтвердило обнаруженные ранее свидетельства появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза. Кроме этого, датировка второй четверти XIX века является самой ранней из доказанных о границах пребывания северных селькупов.

Благодаря большому количеству археологической древесины, которая хорошо сохранилась, ученые смогли использовать самый точный из существующих методов датирования — древесно-кольцевой анализ. Всего из девяти захоронений исследователи смогли успешно датировать шесть.

Ученые проанализировали погребальную традицию и вещевой инвентарь могильных конструкций и предположили, что памятник является кладбищем северных селькупов. Особенности погребальной традиции также свидетельствуют о знакомстве людей, оставивших эти захоронения, с христианской символикой и обрядностью, считают исследователи.