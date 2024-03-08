Усовершенствовал «Катюшу» и создавал водородную бомбу: жизнь и работа Якова Зельдовича

Тут-то и пригодились знания Зельдовича. Он был большим специалистом в вопросах горения и детонации. Он начал изучать эти физические явления еще в 1938 году, когда заведовал лабораторией в Институте химической физики АН СССР. Большинство работ Зельдовича в этой области стали фундаментальными, например теория зажигания накаленной поверхностью. Можно сказать, что труды академика породили целое новое направление в физике, связанное с высокими температурами и с тем, как они влияют на поведение различных веществ.