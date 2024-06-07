Усиление тропических циклонов погубит большую часть морских птиц, предупредили ученые

Исследователи предупредили, что такой уровень потери популяций островных морских птиц в сочетании с увеличением частоты циклонов может привести к исчезновению целых популяций. Это связано с тем, что многие морские птицы живут долго, имеют длительный период размножения и выводят очень мало птенцов в год.