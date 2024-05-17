Нашествие енотов в Токио наносит ущерб на миллионы йен

Количество енотов, ежегодно вылавливаемых в Токио, за последнее десятилетие увеличилось в пять раз. Животные проникают на частные территории и в дома горожан, нанося значительный ущерб имуществу: согласно данным за 2022 год, он составил 450 млн йен (2,8 млн долларов, или около 254 млн рублей). Другой причиной для беспокойства является истребление енотами исчезающих токийских саламандр (ящерицы — их излюбленное лакомство).
К настоящему времени муниципалитеты столицы уже установили ловушки по всему городу и открыли горячие линии для пострадавших от действий хищных млекопитающих. Однако принятые меры до сих пор не изменили ситуацию в значительной степени.
Одной из причин резко выросшей популяции енотов считается попытка «приручения»: горожане заводили хищников в качестве домашних животных, но те впоследствии были брошены или сбежали. Предположительно, интерес к таким необычным питомцам вызван популярностью аниме 1970-х годов «Енот-мошенник».
Самыми проблемными территориями Токио, заселенными дикими енотами, являются холмистые районы на западных окраинах города. Местным властям предстоит нелегкая борьба: контролировать численность достаточно сложно, так как животные быстро размножаются и приспосабливаются к незнакомой среде обитания.
Проблема, к слову, касается не только столицы: жалобы на ущерб, наносимый енотами, поступают почти из всех 47 префектур Японии. В Ниигате, прибрежном городе, с 2018 года резко увеличился отлов енотов, а в самой северной префектуре Хоккайдо хищников обвиняют в причинении ущерба сельскому хозяйству на миллионы йен.
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Кристина Корчанова