Нашествие енотов в Токио наносит ущерб на миллионы йен

Количество енотов, ежегодно вылавливаемых в Токио, за последнее десятилетие увеличилось в пять раз. Животные проникают на частные территории и в дома горожан, нанося значительный ущерб имуществу: согласно данным за 2022 год, он составил 450 млн йен (2,8 млн долларов, или около 254 млн рублей). Другой причиной для беспокойства является истребление енотами исчезающих токийских саламандр (ящерицы — их излюбленное лакомство).