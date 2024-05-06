УРФУ: пищевой мелатонин помогает избавиться от депрессий после 50 лет

Российские ученые из Уральского федерального университета доказали, что пища с мелатонином положительно сказывается на психологическом состоянии пожилых людей, а также на когнитивных функциях и качестве сна. Последнее как раз не удивительно — мы знаем мелатонин как «гормон сна». Однако эксперты выяснили, в каких полезных «настройках» организма он еще участвует. Новое исследование с участием пожилых людей опубликовано в Nutrients.
Для чего нам мелатонин
В человеческом организме мелатонин вырабатывает эпифиз — шишковидная железа головного мозга, в основном, в ночное время. Гормон выполняет функцию регулятора циркадного ритма, а также антиоксидантной защиты ДНК, белков и липидов. Благодаря чему он служит также профилактике онкологических, нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Когда уровень гормона повышается в темноте, он подготавливает организм ко сну, а с появлением света, наоборот, снижается и помогает проснуться.
Мелатонин и его действие до сих пор активно изучаются, исследователи предполагают, что он может быть полезен еще во многих областях. При этом гормон можно получать также из продуктов питания, что делает его доступным и простым в использовании.
Природный «антидепрессант»
В новом исследовании команда рассмотрела связь потребления пищи, содержащей мелатонин, с самочувствием у пожилых людей.
В исследовании участвовали 557 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Ученые собрали и проанализировали данные о количестве мелатониносодержащей пищи, которую каждый участник получал в течение дня, удовлетворенность жизнью, положительный и отрицательный эффект, тяжесть депрессии, когнитивные функции и характеристики сна.
«Оказалось, что люди, потребляющие больше пищи с содержанием мелатонина, имеют устойчивый положительный эмоциональный фон, менее выраженные признаки депрессии и более высокие когнитивные функции».
Ольга Дорогина
«Мы подтвердили гипотезу о положительном действии пищевого мелатонина на психоэмоциональное состояние людей — это особенно важно для лиц пожилого возраста», — подчеркнула Ольга Дорогина.
Где содержится мелатонин: список продуктов
Для достижения наилучшего эффекта, по словам ученых, необходимо ввести в свой рацион такие продукты и есть их регулярно.
Жирная рыба, молоко, молочные продукты и мясо индейки содержат триптофан, который помогает выработать мелатонин. Среди фруктов и ягод рекордсмены по мелатонину — кислая вишня и вишневый сок, а также бананы, свежая клубника и абрикосы. В овощах и зелени гормона меньше, но он присутствует, например, в брокколи, мяте, мелиссе, с которым полезно пить травяные чаи.
Зачем нужна «добавка» мелатонина
Исследователи подчеркнули, что в современном мире недостаток мелатонина и забота о его получении из еды особенно актуальны. Сегодня многие люди работают в ночные смены, путешествуют и ездят в командировки, меняя часовые пояса, а крупные города искусственно освещаются вечером и ночью. Все это нарушает природные циркадные ритмы и может даже вызывать так называемый социальный джетлаг — явление, при котором у человека не синхронизируются биологический и социальный ритм. В хроническом виде такое состояние приводит к плохому психоэмоциональному самочувствию, депрессии, повышению риска ожирения, нарушению когнитивных функций.