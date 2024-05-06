УРФУ: пищевой мелатонин помогает избавиться от депрессий после 50 лет

Исследователи подчеркнули, что в современном мире недостаток мелатонина и забота о его получении из еды особенно актуальны. Сегодня многие люди работают в ночные смены, путешествуют и ездят в командировки, меняя часовые пояса, а крупные города искусственно освещаются вечером и ночью. Все это нарушает природные циркадные ритмы и может даже вызывать так называемый социальный джетлаг — явление, при котором у человека не синхронизируются биологический и социальный ритм. В хроническом виде такое состояние приводит к плохому психоэмоциональному самочувствию, депрессии, повышению риска ожирения, нарушению когнитивных функций.