Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — один из главных праздников в исламе. В этот день заканчивается пост и снимаются ограничения, действующие в священный месяц Рамадан. День разговения празднуется широко и масштабно: после утренней коллективной молитвы верующие накрывают богатые столы и раздают милостыню. Рассказываем, когда празднуется Ураза-байрам в 2024 году и какие традиции соблюдают мусульмане в этот день.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — один из главных праздников в исламе. | Источник: Без источника

Когда отмечается Ураза-байрам

В исламе придерживаются лунного календаря, который короче григорианского, поэтому каждый год дата праздника сдвигается. В 2024 году Ураза-байрам будет отмечаться 10 апреля, в среду. В нескольких субъектах России этот день — официальный выходной. Отдыхать в праздник разговения будут жители Башкирии, Татарстана, Чечни, Дагестана, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Крыма и Кабардино-Балкарии.

Суть и история праздника

Ураза-байрам знаменует окончание длительного и строго поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Это один из важнейших и древнейших исламских праздников, который известен еще со времен пророка Мухаммеда. Именно он считается основоположником этой традиции.

Впервые Ид-аль-Фитр, что с арабского можно перевести как «праздник прекращения поста», был проведен в 624 году. Тюркское название праздника — Ураза-байрам — появилось чуть позже из сочетания персидского и турецкого языков. Слово «руза» значит пост, а «байрам» — праздник.

Ураза-байрам — особенный день для правоверных мусульман. В течение 30 дней Рамадана они отказывались от пищи и воды, пока светит солнце, и усердно молились. День завершения поста знаменует не только конец испытаний для тела, но и начало духовного роста, очищения от низменных желаний и стремления к праведному образу жизни.

Ураза-байрам знаменует окончание длительного и строго поста в священный для мусульман месяц Рамадан. | Источник: Башинформ

Традиции и обычаи Ураза-байрама

Ураза-байрам — древнейший исламский праздник, который имеет свои каноны. Соблюдение части традиций строго регламентировано, но есть и факультативные — необязательные — обычаи, которые соблюдаются большинством мусульман.

Традиционная фраза

В Ураза-байрам мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид мубарак», что в переводе с арабского означает «Благословенного праздника». Это универсальное выражение верующие произносят и в Курбан-байрам, и в начале Рамадана, и в другие важные даты.



В ответ на такие слова нужно поблагодарить собеседника и тоже поздравить, необязательно на арабском, можно на другом доступном языке.

Акт благотворительности

Важное условие празднования Ураза-байрам — выплата милостыни разговения. На арабском этот акт благотворительности звучит как закят аль-фитр, в тюркском варианте — фитр-садака. Милостыню подают деньгами или продуктами. Считается, что так можно искупить погрешности в соблюдении поста и помочь бедным или больным единоверцам отпраздновать окончание поста.

Сделать пожертвование должен старший мужчина в семье за всех ее членов, причем обязательно до начала празднества. Минимальную сумму фитр-садака ежегодно утверждает совет муфтиев перед постом. К примеру, в прошлом году сумма пожертвования для мусульман с низким доходом составляла 150 рублей, со средним достатком — 500 рублей, с высоким — 800 рублей. Отдельно вносится пожертвование за каждый пропущенный день поста, так называемая милостыня искупления (фидья-садака).

Полное омовение

В Уразу-байрам желательно провести полное омовение — гусуль. Сделать это нужно до утреннего похода в мечеть. Этот ритуал можно совершать по частям: сначала вымыть голову, затем шею и остальные части тела, а можно — сразу целиком, но важно, чтобы вода покрывала абсолютно все участки тела.

Наряд

Окончание поста — большой праздник, поэтому в этот день мусульмане надевают свою лучшую одежду: нарядную, необязательно новую. Главное — вещи должны быть чистыми и отглаженными. Причем это касается всех членов семьи: взрослых и детей, мужчин и женщин.

Праздничный намаз

В Ураза-байрам читается особенная праздничная молитва — Ид-намаз (арабское название), или Гаит-намаз (тюркское название). Намаз совершают коллективно в мечети ранним утром, обычно через полчаса после рассвета. После молитвы имам читает проповедь и просит у Аллаха благословения для собравшихся.

Женщины тоже могут посещать праздничный намаз, если в мечети будет для них отдельная комната, но чаще всего они остаются дома для подготовки праздничного стола.

Намаз совершают коллективно в мечети ранним утром, обычно через полчаса после рассвета. | Источник: Башинформ

Обмен подарками

Праздник разговения принято проводить весело и шумно: приглашать в дом родственников, друзей, соседей, угощать их вкусной едой и обмениваться подарками. Преподнести можно одежду, религиозную атрибутику, книги, домашнюю утварь или предметы декора. Подарок необязательно должен быть дорогим, важнее, чтобы он был сделан от чистого сердца и с добрыми пожеланиями.

Посещение могил усопших родственников

Во многих странах существует традиция в Ураза-байрам ездить на кладбище и читать Коран над могилами усопших. Это необязательное требование, но многие верующие соблюдают этот обычай и таким образом чтут память родственников.

Уборка

За несколько дней до окончания поста Рамадан принято наводить порядок в доме, во дворе, в хозяйстве. Многие покупают новые предметы интерьера, например, скатерти, шторы или ковры. Месяц поста считается временем для обновления души и тела, уборку тоже можно расценивать как часть этого процесса.

Что можно и чего нельзя делать в день праздника Ураза-байрам

В Ураза-байрам снимаются строгие запреты, действовавшие в Рамадан. Однако это не значит, что в праздник можно делать все, что захочется. В день разговения есть свои ограничения.

Что можно делать

Чего нельзя делать

Есть и пить днем

Произносить бранные слова

Употреблять табак, в том числе курить кальян

Ссориться

Вести интимную жизнь

Заниматься домашними делами (кроме подготовки угощений к праздничному столу)



Грустить и предаваться унынию



Что подарить близким на Ураза-байрам

В день завершения поста принято ходить в гости, угощать близких и обмениваться подарками. Особенно щедро одаривают детей. Мусульмане верят, что тот, кто порадовал ребенка, становится в ближе к Аллаху. При выборе подарка на Ураза-байрам важно помнить, что это религиозный праздник, поэтому презент должен быть благочестивыми. Часто дарят ритуальную атрибутику и сладости.

В день завершения поста принято ходить в гости, угощать близких и обмениваться подарками. | Источник: Татарстан 24

На Ураза-байрам можно подготовить следующие подарки:

Коран;

религиозные книги;

четки;

тюбетейку;

коврик для намаза;

чайный сервиз;

пиалу;

сувенирные тарелки и другой домашний декор;

сладости (баклаву, рахат-лукум, чак-чак, баурсак);

сухофрукты.

Вопросы и ответы

Ураза-байрам — древний праздник со своими особенностями и традициями, понятными далеко не всем. Отвечаем на самые популярные вопросы о этом торжестве.

Почему Ураза-байрам каждый год отмечается в разное время?

В Исламе летоисчисление ведется по лунному календарю: в обычный год в нем 354 дня, в високосный — 355. Мусульманский календарь на 10−11 дней короче привычного всем григорианского календаря, поэтому каждый год Ураза-байрам наступает на 11 (10) дней раньше, чем в прошлом. В этом году окончание поста будет праздноваться 10 апреля.

​День завершения поста знаменует не только конец испытаний для тела, но и начало духовного роста. ​ | Источник: Башинформ

Как связаны праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам?

Ураза-байрам и Курбан-байрам — два главных праздника ислама. Ураза-байрам отмечают в честь окончания поста, Курбан-байрам — это день жертвоприношения по случаю завершения паломничества к святым местам (хаджа). Он празднуется через 70 дней после Уразы-байрама. Это время дается на совершение хаджа.

Как отмечают Ураза-байрам в разных странах мира?

Общие традиции празднования Ураза-байрама во всех странах одинаковые: после утренней праздничной молитвы верующие раздают милостыню, накрывают богатые столы, приглашают гостей, обмениваются подарками. Отличаться могут только детали. Например, в арабских странах празднование длится дольше одного дня, так в Саудовской Аравии Ид-аль-Фитр длится три дня, а в ОАЭ — все пять.

В Турции в канун праздника в торговых центрах устраивают большие распродажи и раздают бесплатные сладости для посетителей.

В Палестине перед утренним праздничным намазом верующие посещают кладбища. Похожая традиция есть в Сирии, здесь читают Коран над могилами усопших родственников после утренней молитвы.