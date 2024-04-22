Управляй и властвуй! Психоэндокринолог: свои гормоны можно контролировать

В последние годы много изучают гормон доверия или эмпатии — окситоцин. Его выработку стимулируют объятия, нежные прикосновения к коже, в том числе и сексуальные ласки. Он вызывает чувство доверия, снижает тревогу и страх по отношению к людям. Но по этой же причине окситоцин иногда называют и «гормоном беспечности»: те, у кого его много, — находка для авантюристов и обманщиков.