Управляй и властвуй! Психоэндокринолог: свои гормоны можно контролировать

Больше всего гормонов счастья и удовольствия. Самые известные из них — дофамин, серотонин и эндорфины.
От эмпатии до глупости один шаг
В последние годы много изучают гормон доверия или эмпатии — окситоцин. Его выработку стимулируют объятия, нежные прикосновения к коже, в том числе и сексуальные ласки. Он вызывает чувство доверия, снижает тревогу и страх по отношению к людям. Но по этой же причине окситоцин иногда называют и «гормоном беспечности»: те, у кого его много, — находка для авантюристов и обманщиков.
Гормон страха — кортизол, он в большом количестве вырабатывается при стрессе. Его позитивная роль заключается в мобилизации усилий на сопротивление. Но некоторых страх, наоборот, парализует. Противоречивая репутация у мужского полового гормона тестостерона. С одной стороны, он стимулирует сексуальное влечение (либидо), настраивает на целенаправленную деятельность и придает энергии, а с другой — точно так же стимулирует и агрессию.
Теория и практика управления гормонами
А можно ли нам не быть рабами своих гормонов и заставить их танцевать под нашу дудку? Оказывается, можно. Как это сделать, aif.ru рассказывает Михаил Богомолов, врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации:
— Есть теория эмоций Джеймса-Ланге, согласно которой каждой нашей эмоции соответствует расслабление или напряжение определенных мышц. И связь эта двусторонняя: эмоции влияют на мышцы, и наоборот, движения мышц влияют на эмоции. А посредниками в этом являются нейромедиаторы и гормоны, о которых мы говорили выше.
Самые простые упражнения, которые могут улучшить настроение, это улыбаться и делать мимические движения перед зеркалом. На подобных методах базируются многие техники, позволяющие контролировать эмоции благодаря изменению уровня нейромедиаторов и гормонов.
Одно из самых известных направлений — данс-терапия. Парные танцы под мелодичную музыку, с объятиями будут способствовать увеличению окситоцина и других позитивных гормонов, которые помогут сформировать комфортное состояние и чувство доверия в паре. Одиночные или групповые танцы под громкую ритмичную музыку или под барабанный бой, наоборот, повышают выработку гормонов агрессии и стресса — кортизола, тестостерона, адреналина. Неслучайно, что такие танцы исстари практиковали перед охотой или боем. Похожий эффект может вызывать тяжелый рок.
Музыка, ее ритм и пение вообще играют большую роль в регулировании эмоций и гормонов. Тихая песнь матери или колыбельная успокаивают ребенка, у него при этом увеличивается содержание дофамина, серотонина и окситоцина. Таким же действием обладает и классическая музыка в стиле Моцарта или Вивальди. А музыка с преобладанием басовых тонов, барабанов или поздний Бетховен может провоцировать чувство тревоги с повышенной выработкой кортизола и некоторых других гормонов. Все это используют в музыкотерапии.
Есть графотерапия — лечение и влияние на эмоции с помощью чистописания и почерка. Например, при депрессии человек больше склонен делать пробелы между буквами, и если дадут задание писать слитно, то это уменьшит депрессию и улучшит настроение. В состоянии агрессии буквы сильно наклонены вправо, если сознательно их писать более вертикально, это будет успокаивать. И в основе таких эффектов изменения соответствующих гормонов.
Есть еще цветотерапия. Яркие оранжевые, желтые и красные цвета уменьшают депрессию и улучшают настроение. Для этого можно использовать очки с соответствующим цветом стекол. А сине-голубые цвета тревожат, и поэтому некоторым лучше их избегать в отделке дома и квартиры.