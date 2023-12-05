09:05 (мск), источник: Газета.Ру

Употребление хрустящих и твердых продуктов оказалось эффективным способом снижения веса

Ученые из университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление хрустящих и твердых продуктов, таких как яблоки, вареный рис и свежий салат, способствует похудению и надолго сохраняет чувство сытости. Результатами они поделились в American Journal of Clinical Nutrition.

Наверх
Источник: AP 2023

В исследовании приняли участие 50 человек. Организаторы предоставили испытуемым четыре варианта обеда на выбор — два из них были классифицированы как ультра-обработанные, а два — минимально обработанные. Ультра-обработанные продукты изготавливаются в промышленных условиях с использованием усилителей вкуса, консервантов, ароматизаторов и эмульгаторов. Одно блюдо в каждой категории было более твердым и хрустящим, что затрудняло быстрое поедание, в то время как другое обладало более легкой для пережевывания текстурой. «Жесткие» блюда включали вареный рис вместо мягкого картофельного пюре, хрустящий салат вместо капусты, а также замену рыбного филе куриной грудкой.

Исследователи выяснили, что люди, которые выбрали твердые и хрустящие продукты, в ходе приема пищи употребили на 26% меньше калорий, чем те, кто предпочел «мягкую» пищу. Вероятнее всего, текстура куриной грудки, салата и риса поспособствовала более тщательному пережевыванию пищи, что позволило добровольцам ощутить сытость. Одновременно с этим, интенсивное пережевывание создает субъективное ощущение того, что съедена была большая порция. Это помогает снизить риск эмоциональных перееданий и снизить вес.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров заявил, что планирует сделать пластическую операцию
Меладзе задолжал ФНС 1,7 миллиона рублей
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь