Употребление хрустящих и твердых продуктов оказалось эффективным способом снижения веса

В исследовании приняли участие 50 человек. Организаторы предоставили испытуемым четыре варианта обеда на выбор — два из них были классифицированы как ультра-обработанные, а два — минимально обработанные. Ультра-обработанные продукты изготавливаются в промышленных условиях с использованием усилителей вкуса, консервантов, ароматизаторов и эмульгаторов. Одно блюдо в каждой категории было более твердым и хрустящим, что затрудняло быстрое поедание, в то время как другое обладало более легкой для пережевывания текстурой. «Жесткие» блюда включали вареный рис вместо мягкого картофельного пюре, хрустящий салат вместо капусты, а также замену рыбного филе куриной грудкой.