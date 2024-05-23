Уникальную переписку римских центурионов нашли в Египте

Как сообщает Arkeonews, уникальные документы были найдены вместе с керамикой происхождением с территории современной Италии, римскими монетами и даже фибулой — пряжкой, обозначавшей статус центуриона.
«Для египтологов и других исследователей древности это чрезвычайно редкое открытие такого высокого уровня. В этой части мира очень мало памятников римского периода. С другой стороны, уровень этих открытий поистине феноменален», — говорит профессор Марта Осыпиньская из Института археологии Вроцлавского университета.
Находка была сделана ее командой, которая исследовала уникальное кладбище домашних животных в Беренике. Среди погребений животных археологи и нашли множество римских артефактов. Они считают, что найденные папирусы могут стать «бесценным источником знаний о древних жителях Береники».
Папирусы, как удалось уже понять, представляют собой письма центурионов, командовавших римскими подразделениями. В них упоминаются три имени: Хаос, Люциний и Петроний.
«В переписке Петроний спрашивает Люциания, находившегося в Беренике, о ценах на отдельные эксклюзивные товары. Еще есть заявление: “я даю вам деньги, отправляйте их с дромадариусами (отряды легионеров, передвигавшихся на судах-дромадерах). Позаботьтесь о них, чтобы обеспечить их телятами и шестами для палаток”», — говорит Марта Осыпиньская.