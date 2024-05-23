Уникальную переписку римских центурионов нашли в Египте

«В переписке Петроний спрашивает Люциания, находившегося в Беренике, о ценах на отдельные эксклюзивные товары. Еще есть заявление: “я даю вам деньги, отправляйте их с дромадариусами (отряды легионеров, передвигавшихся на судах-дромадерах). Позаботьтесь о них, чтобы обеспечить их телятами и шестами для палаток”», — говорит Марта Осыпиньская.