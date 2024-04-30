Уничтожает цивилизации. Ученый предупредил об убийственном космическом луче

«Подсчитано, что гамма-всплески происходят во всех галактиках раз в сто миллионов лет или около того. За миллиард лет в среднем должны погибнуть множество (инопланетных. — Прим. ред.) цивилизаций, если они существуют», — высказал он одну из гипотез.
По словам ученого, мощный гамма-луч способен ликвидировать всякую жизнь на около десяти процентов всех планет в галактике.
В издании, в свою очередь, отметили, что некоторые ученые связывают ряд массовых вымираний в истории Земли с гамма-всплесками. Однако сам Уолтер посоветовал не беспокоиться по поводу убийственного луча. Вероятность встречи нашей планеты с этим явлением чрезвычайно мала.
«Они редкие и четко направлены. Да и к ним нельзя подготовиться», — отметил эксперт.
Эхо взрыва звезд.
Гамма-всплески открыли в конце 1960-х военные американские спутники с рентгеновскими и гамма-детекторами. Через несколько лет данные рассекретили. Советские аппараты тоже это наблюдали.
Телескопы видят гамма-всплески как очень быстрый выброс фотонов, по мощности превышающий фоновые значения в космосе и все известные источники энергии во Вселенной. Вспышки на порядок ярче, чем суммарная светимость Млечного Пути, однако откуда они берутся, до сих пор неизвестно, хотя ученые все ближе подходят к разгадке.
Долгое время астрономы считали, что гамма-всплески рождаются в нашей Галактике. И только спустя два десятка лет стало ясно — они гораздо дальше. Кроме того, некоторые возникли 13 миллиардов лет назад в ранней Вселенной. Какой силы должен быть взрыв, чтобы свет не угас за столь долгое путешествие сквозь космическое пространство? Специалисты дают объяснение: гамма-всплеск сопровождает появление очень массивного, но компактного космического объекта — такого, как черная дыра.