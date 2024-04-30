Уничтожает цивилизации. Ученый предупредил об убийственном космическом луче

Долгое время астрономы считали, что гамма-всплески рождаются в нашей Галактике. И только спустя два десятка лет стало ясно — они гораздо дальше. Кроме того, некоторые возникли 13 миллиардов лет назад в ранней Вселенной. Какой силы должен быть взрыв, чтобы свет не угас за столь долгое путешествие сквозь космическое пространство? Специалисты дают объяснение: гамма-всплеск сопровождает появление очень массивного, но компактного космического объекта — такого, как черная дыра.