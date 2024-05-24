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Умерла собака по кличке Кабосу. Она была известна как героиня мемов Doge

Собаке породы сиба-ину было 18,5 лет.

Источник: kabosumama / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В возрасте 18,5 лет умерла сиба-ину Кабосу — героиня мемов о Доге. Об этом сообщила ее хозяйка Ацуко Сато в своем блоге.

«Кабосу заснула навсегда в 7:50 утра 24 мая», — написала девушка. По ее словам, накануне собака, как обычно, пила воду и ела рис, ночь прошла спокойно, а рано утром она «мирно скончалась». Прощание состоится в воскресенье, 26 мая, в местном кафе в городе Нарита.

В декабре 2022 года стало известно, что Кабосу диагностировали хроническую лимфоидную лейкемию (один из видов рака крови) и острый холангиогепатит — воспалительное заболевание печени и желчевывоводящих протоков. Последнее время собака не могла передвигаться самостоятельно — на недавних фотографиях она ходила при помощи ходунков на колесах.

Кабосу (с японского кличка переводится как «тыква») стала настоящей звездой еще в 2010 году, кода в Сети завирусилась ее фотография с деловито сложенными лапами и забавным выражением морды. Снимок начали использовать как шаблон для мемов — это сделал даже бренд печенья Oreo. Популярности добавило еще и неправильное написание слова «собака» — doge вместо dog. Чаще всего фото сопровождалось надписями на ломаном английском языке шрифтом Comic Sans MS разных цветов.

В декабре 2013 года разработчик Джексон Палмер создал криптовалюту под названием Dogecoin, «лицом» которой стала Кабосу.

Морда собаки не только украсила монеты компании, но еще и появилась на футболках английского футбольного клуба «Уотфорд», который спонсировала Dogecoin. Позже Палмер отказался от монеты, отдав ее в руки криптосообщества. В 2021 году стоимость Dogecoin выросла на 24% после того, как Илон Маск упомянул ее в своем блоге. В марте 2024-го цена токена DOGE достигла своего максимума. Сейчас Dogecoin входит в топ-10 крупнейших криптовалют при капитализации более $23 млрд.