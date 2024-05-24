Умерла собака по кличке Кабосу. Она была известна как героиня мемов Doge

Морда собаки не только украсила монеты компании, но еще и появилась на футболках английского футбольного клуба «Уотфорд», который спонсировала Dogecoin. Позже Палмер отказался от монеты, отдав ее в руки криптосообщества. В 2021 году стоимость Dogecoin выросла на 24% после того, как Илон Маск упомянул ее в своем блоге. В марте 2024-го цена токена DOGE достигла своего максимума. Сейчас Dogecoin входит в топ-10 крупнейших криптовалют при капитализации более $23 млрд.