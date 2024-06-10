Ум и отвага: почему рыжие коты такие смелые

Если в общественном месте блуждает кот, жаждущий ласки и постоянно подходящий к незнакомцам, скорее всего, это рыжий кот. Владельцам таких животных часто приходится извиняться перед соседями за то, что они без опаски зашли на чужой участок или в дом.
Биолог и эксперт по поведению кошек из Эссекса Роджер Табор говорит, что образ «большого старого рыжего кота» ассоциируется с соседскими животными, а его следы корнями уходят в эпоху викингов.
Чтобы стать рыжей кошкой, самке нужно унаследовать два гена этого цвета, а самцу — всего один. Также рыжики являются более тяжелыми, высокими и широкими, чем большинство других сородичей, за исключением североамериканского мейн-куна.
Есть ли связь между их отвагой и общительным поведением? В редакции «Нож» представили ряд портретов рыжиков, успешно социализировавшихся в человеческом обществе.
Генри, сотрудник больницы
Пушистый рыжий кот Генри давно стал любимцем персонала и пациентов больницы Адденбрука в Кембридже.
Недалеко от своего места «работы» у кота есть дом с любящими хозяевами, однако животное часто можно встретить в коридорах и столовой больницы. Пушистый очень рад ласке незнакомых людей.
Генри умеет успокаивать врачей и пациентов только своим присутствием, поэтому он давно считается внештатным работником больницы.
Нала, начальник железнодорожной станции
Рыжий кот Нала ежедневно встречает пассажиров, выходящих из поезда на железнодорожной станции Стивенидж в Хартфордшире.
Нала не боится, не сторонится людей и, казалось бы, не обращает внимания на спешащих по своим делам пассажиров.
Эрни, грабитель
Кот Эрни живет в Годманчестере в Кембриджшире. Хозяйка животного боится, что ее питомец является правонарушителем. Дело в том, что Эрни регулярно проникает в чужие дома и ворует продукты. Например, один раз кот украл из соседнего дома жареную курицу.
По словам хозяйки, у нее были серые, белые, черные и полосатые кошки — и все они вели себя приемлемо, от них не было никаких проблем. А рыжий кот Эрни — настоящая гроза района.
Тыква и Гарфилд, кошки-тележки
Рыжие кошки часто оказываются в супермаркетах. Там есть все, что им нужно: и еда, и много людей.
Так, кот Тыква игнорирует индивидуальный запрет сотрудников посещать один из супермаркетов недалеко от Нориджа. А рыжий кот Гарфилд был так популярен в магазине Кембриджшира, что после его гибели в городском соборе произнесли панегирик, а в память о нем установили медный память.
Коты-библиотекари
Часто можно встретить новости о том, что рыжих котов устраивают на работу в библиотеку.
Трехногий рыжий Том Джаспер прославился в 2017 году после того, как владелец начал брать его на работу в Экономическую библиотеку Маршалла Кембриджского университета. Существовали даже мероприятия под названием «Чай с Джаспером». Студенты говорили о том, что уровень их стресса уменьшался после таких посиделок с животным.
Университет Восточной Англии в Норидже нанял на работу рыжего кота Сильвестра. Он часто прогуливается по кампусу, заходит на лекции, а спать предпочитает на информационной стойке библиотеки. Студенты и сотрудники учебного заведения рады рыжику и выкладывают фотографии с ним в Сеть.
Откуда у рыжих котов столько отваги и любви к человеческому обществу
Эксперт Табор считает, что именно люди, которые считают рыжих котов более дружелюбными и уверенными в себе во взаимодействии с человеком, помогают им не бояться и спокойно передвигаться в общественных местах в городах.
Рыжие коты были особенно популярны среди викингов. Считается, что они привезли животных из Турции в Скандинавию и в свои поселения в Британии.
В британском Йорке, когда-то оплоте викингов, рыжих особей все еще гораздо больше, чем в Лондоне. Табор предполагает, что викингам просто нравился рыжий мех, но не стоит отметать гипотезу о том, что рыжие коты из любопытства, дружелюбия и менее пугливого характера сами забежали на корабль и уплыли вместе с раннесредневековыми скандинавскими мореходами.
Многие считают, что многие рыжие коты и кошки и сами обладают характером викингов: они дружелюбны к людям, но жестоки к котам-противникам.
Кошек любят и ценят во всем мире. Так, в Индонезии даже начались продажи элитного жилья для этих животных.
Анна Морозова