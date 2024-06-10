Ум и отвага: почему рыжие коты такие смелые

Трехногий рыжий Том Джаспер прославился в 2017 году после того, как владелец начал брать его на работу в Экономическую библиотеку Маршалла Кембриджского университета. Существовали даже мероприятия под названием «Чай с Джаспером». Студенты говорили о том, что уровень их стресса уменьшался после таких посиделок с животным.