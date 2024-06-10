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Ум и отвага: почему рыжие коты такие смелые

Часто можно заметить, как рыжие коты первыми вступают в перепалку с сородичами, без опаски заходят на чужую территорию, но при этом являются очень ласковыми и умными. Откуда в их характере такая противоречивость, рассказал эксперт по поведению кошек.

Некоторые считают рыжих котов прирожденными бандитами
Источник: Levi Meir Clancy/CC0

Если в общественном месте блуждает кот, жаждущий ласки и постоянно подходящий к незнакомцам, скорее всего, это рыжий кот. Владельцам таких животных часто приходится извиняться перед соседями за то, что они без опаски зашли на чужой участок или в дом.

Биолог и эксперт по поведению кошек из Эссекса Роджер Табор говорит, что образ «большого старого рыжего кота» ассоциируется с соседскими животными, а его следы корнями уходят в эпоху викингов.

В то время как серые кошки кажутся «отстраненными», рыжие считаются «более дружелюбными и ласковыми».

Чтобы стать рыжей кошкой, самке нужно унаследовать два гена этого цвета, а самцу — всего один. Также рыжики являются более тяжелыми, высокими и широкими, чем большинство других сородичей, за исключением североамериканского мейн-куна.

Есть ли связь между их отвагой и общительным поведением? В редакции «Нож» представили ряд портретов рыжиков, успешно социализировавшихся в человеческом обществе.

Если в общественном месте слоняется кот, жаждущий ласки незнакомца, то, скорее всего, это рыжий кот
Источник: Michael Sum/CC0

Генри, сотрудник больницы

Пушистый рыжий кот Генри давно стал любимцем персонала и пациентов больницы Адденбрука в Кембридже.

Недалеко от своего места «работы» у кота есть дом с любящими хозяевами, однако животное часто можно встретить в коридорах и столовой больницы. Пушистый очень рад ласке незнакомых людей.

Генри умеет успокаивать врачей и пациентов только своим присутствием, поэтому он давно считается внештатным работником больницы.

Нала, начальник железнодорожной станции

Рыжий кот Нала ежедневно встречает пассажиров, выходящих из поезда на железнодорожной станции Стивенидж в Хартфордшире.

Нала не боится, не сторонится людей и, казалось бы, не обращает внимания на спешащих по своим делам пассажиров.

Эрни, грабитель

Кот Эрни живет в Годманчестере в Кембриджшире. Хозяйка животного боится, что ее питомец является правонарушителем. Дело в том, что Эрни регулярно проникает в чужие дома и ворует продукты. Например, один раз кот украл из соседнего дома жареную курицу.

По словам хозяйки, у нее были серые, белые, черные и полосатые кошки — и все они вели себя приемлемо, от них не было никаких проблем. А рыжий кот Эрни — настоящая гроза района.

Тыква и Гарфилд, кошки-тележки

Рыжие кошки часто оказываются в супермаркетах. Там есть все, что им нужно: и еда, и много людей.

Так, кот Тыква игнорирует индивидуальный запрет сотрудников посещать один из супермаркетов недалеко от Нориджа. А рыжий кот Гарфилд был так популярен в магазине Кембриджшира, что после его гибели в городском соборе произнесли панегирик, а в память о нем установили медный память.

Коты-библиотекари

Часто можно встретить новости о том, что рыжих котов устраивают на работу в библиотеку.

Трехногий рыжий Том Джаспер прославился в 2017 году после того, как владелец начал брать его на работу в Экономическую библиотеку Маршалла Кембриджского университета. Существовали даже мероприятия под названием «Чай с Джаспером». Студенты говорили о том, что уровень их стресса уменьшался после таких посиделок с животным.

Университет Восточной Англии в Норидже нанял на работу рыжего кота Сильвестра. Он часто прогуливается по кампусу, заходит на лекции, а спать предпочитает на информационной стойке библиотеки. Студенты и сотрудники учебного заведения рады рыжику и выкладывают фотографии с ним в Сеть.

Темперамент кошек действительно может различаться в зависимости от породы
Источник: Ed Orozco/CC0

Откуда у рыжих котов столько отваги и любви к человеческому обществу

Эксперт Табор считает, что именно люди, которые считают рыжих котов более дружелюбными и уверенными в себе во взаимодействии с человеком, помогают им не бояться и спокойно передвигаться в общественных местах в городах.

Рыжие коты были особенно популярны среди викингов. Считается, что они привезли животных из Турции в Скандинавию и в свои поселения в Британии.

В британском Йорке, когда-то оплоте викингов, рыжих особей все еще гораздо больше, чем в Лондоне. Табор предполагает, что викингам просто нравился рыжий мех, но не стоит отметать гипотезу о том, что рыжие коты из любопытства, дружелюбия и менее пугливого характера сами забежали на корабль и уплыли вместе с раннесредневековыми скандинавскими мореходами.

Многие считают, что многие рыжие коты и кошки и сами обладают характером викингов: они дружелюбны к людям, но жестоки к котам-противникам.

Кошек любят и ценят во всем мире. Так, в Индонезии даже начались продажи элитного жилья для этих животных.

Анна Морозова