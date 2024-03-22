Улыбка с щербинкой. Стоматолог объяснила, опасна ли щель между зубами

Многим кажется, что щербинка между передними зубами — это просто милая изюминка улыбки, вроде ямочек на щеках. Немало людей ориентируется на пример звезд, которые никогда не исправляли щель между зубами — Ванесса Паради, Мадонна, Джейн Биркин, Лорен Хаттон
«Диастема, или щель между передними зубами верхней челюсти — это часто встречающееся явление, особенно в период раннего смешанного прикуса, когда у ребенка еще остаются молочные зубы, но уже прорезываются постоянные. В этом возрасте диастемы зачастую не требуют коррекции. Увеличенные промежутки между зубами в период молочного и сменного прикуса — вариант нормы, так как постоянные зубы крупнее молочных, и со временем эти щели закроются сами, когда прикус полностью сменится на постоянный», — объясняет Яворовская.
Может, оставить как есть?
Не исключено, что врач предложит то же самое. Окончательную оценку диастемы следует проводить после прорезывания постоянных клыков, что происходит в возрасте 10−12 лет. После этого диастема тоже может исчезнуть, однако щель шириной более 2 мм редко закрывается самостоятельно.
Если ширина диастемы невелика — около 1−1,5 мм — то можно ничего специально не делать, если только самому пациенту такая особенность его улыбки по душе. Но если щель шире, то впоследствии могут возникнуть проблемы с дикцией (шепелявость), травмирование десны между зубами, проблемы с откусыванием пищи и более серьезные неприятности, связанные с воспалением околозубных тканей (пародонтит, периодонтит). Но, прежде, чем устранять диастему, сначала нужно разобраться, отчего она возникла. Именно от причины зависит способ коррекции.
Почему они не вместе?
Основными причинами формирования диастемы являются:
- генетическая предрасположенность — когда у одного или двух родителей есть диастема, то велика вероятность, что она будет и у их детей,
- наличие сверхкомплектных зубов — это сложная аномалия, при которой у ребенка на этапе внутриутробного развития формируется увеличенное количество зачатков зубов. Полиодонтия или же гипердонтия не зависит от типа прикуса — сверхкомплектные зубы могут быть и молочными, и постоянными,
- неправильное прикрепление уздечки верхней губы — тонкой складки слизистой оболочки на верхней челюсти. Она проходит между губой и мягкими тканями, которые покрывают верхнюю челюсть, и нужна для их фиксации. Если уздечка расположена неправильно, укорочена или слишком велика, то это может не только привести к формированию щели, но и к появлению дефектов речи, проблем с жеванием,
- вредные привычки — сосание и грызение пальцев, ногтей, ручек, карандашей, сюда же относится слишком долгое сосание пустышки,
- парафункции языка — чрезмерная активность языка, не связанная с жеванием, глотанием и речью.
Может ли диастема возникнуть у взрослых?
Да, диастема может сформироваться и у взрослых там, где ее раньше не было. Во взрослом возрасте причинами могут быть:
- утрата жевательных зубов или боковых резцов, если не проведено своевременное протезирование;
- нескорректированные своевременно дефекты прикуса — мезиальная окклюзия, когда нижняя челюсть смещается вперед относительно верхней, протрузия (выступание вперед) резцов верхней челюсти,
- диспропорция между шириной зубов (особенно боковых резцов) и размерами челюстей (то есть зубы — мелкие, а челюсть — широкая),
- заболевания тканей пародонта — тканей, удерживающих зуб в его лунке.
Виниры или брекеты?
«Уменьшение ширины резцов, а также адентия (потеря зубов) у взрослых пациентов являются показанием к ортопедической и эстетической реабилитации с помощью виниров или композитных реставраций. В этом случае проводится детальная диагностика, включая КЛКТ-исследование и сканирование, часто требуется предварительная ортодонтическая подготовка таких пациентов перед этапом ортопедии для перераспределения пространства, — говорит эксперт. — Диастемы и тремы (щели между не передними, а остальными зубами), возникшие вследствие нарушения прикуса у подростков и взрослых, корректируются ортодонтически — с помощью брекетов или элайнеров. Выбор инструмента коррекции зависит от вида основной патологии зубочелюстной области и пожеланий пациента».
У некоторых пациентов возникает опасение, что, если убрать щель между передними зубами, то разъедутся в стороны остальные зубы. Но при правильной диагностике и корректно проведенном лечении увеличенных промежутков между зубами не должно быть нигде — сформируется плотный контакт между всеми зубами. Любой результат ортодонтического лечения нужно удерживать некоторое время после снятия брекетов или элайнеров с помощью ретенционных кап или ретейнеров — тонких шин, которые фиксируются к задней поверхности зубов от клыка до клыка.