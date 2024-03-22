Улыбка с щербинкой. Стоматолог объяснила, опасна ли щель между зубами

Если ширина диастемы невелика — около 1−1,5 мм — то можно ничего специально не делать, если только самому пациенту такая особенность его улыбки по душе. Но если щель шире, то впоследствии могут возникнуть проблемы с дикцией (шепелявость), травмирование десны между зубами, проблемы с откусыванием пищи и более серьезные неприятности, связанные с воспалением околозубных тканей (пародонтит, периодонтит). Но, прежде, чем устранять диастему, сначала нужно разобраться, отчего она возникла. Именно от причины зависит способ коррекции.