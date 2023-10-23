Улучшит сон и настроение: Россиянам назвали способ избавиться от бессонницы без лекарств

«Существует несколько продуктов, это буквально натуральное снотворное или природное успокоительное — так их можно назвать. Например, тыква, которая богата триптофаном. Она помогает регулировать сон и настроение», — рассказала собеседница издания.

При плохом качестве сна поможет и черешня, которая содержит в себе мелатонин. Спасёт от бессонницы и употребление бананов, в которых присутствуют помогающие расслаблению калий и магний. К тому же, стоит обратить внимание и на лаванду: её успокаивающие свойства способствуют улучшению сна и расслаблению. Лавандовое масло можно добавлять в ванну или залить в аромалампу, порекомендовала доктор.

«Грейпфрут обладает успокаивающими свойствами и может улучшить качество сна. Аналогичным действием обладает и спаржа», — заключила диетолог.

Ранее учёные выяснили, что длительный недостаток сна влияет не только на работоспособность, но и на качество романтических отношений. Как показали результаты исследования, ухудшение качества сна было связано с увеличением злости и гнева у испытуемых, что, в свою очередь, влияло на отношения между людьми.