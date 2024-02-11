Улучшат память и защитят сосуды: названы самые полезные для организма орехи

Балашова, в свою очередь, также порекомендовала использовать орехи в качестве полезного («зожного», как сейчас любят говорить — прим. «РГ») перекуса. «Исключать орехи из рациона следует, если на них есть аллергия или пищевая непереносимость. Эксперт также напомнила, что арахис — один из самых сильных аллергенов. Арахис может вызвать фатальные реакции при попадании в организм, поэтому с этим орехом нужно быть очень аккуратными», — сказала Балашова.