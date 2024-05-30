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Ультрафиолетовый индекс: как правильно защищать кожу летом

Уже в эти выходные ультрафиолетовый индекс повысится, прогнозируют синоптики. А значит, к вопросу о загаре нужно будет отнестись более ответственно. «Вечерняя Москва» узнала, как ухаживать за кожей в летний сезон.

Источник: Freepik

В погоне за идеальной кожей мы часто увлекаемся многоступенчатыми рутинами, используя десятки продуктов ежедневно.

— Здоровая кожа — это кожа, которая чувствует себя комфортно, — говорит дерматолог Денис Ласеев.

С возрастом она покрывается морщинами, пигментными пятнами, теряет упругость. И этот процесс может ускорить неверный уход в летний сезон.

— Защищайте кожу от солнца. Не посещайте солярий, избегайте солнечных ожогов, а при ярком солнце, когда УФ-индекс 3 и более, не злоупотребляйте алкоголем, надевайте головной убор, скрывающий от солнца лицо и уши, применяйте солнцезащитные средства с уровнем защиты не менее 30 SPF (UVA/UVB), — перечисляет базовые рекомендации Денис Ласеев.

Проверить индекс ультрафиолета можно в специальном приложении. Ухаживающие и защищающие средства нужно наносить на открытые участки кожи, в первую очередь на лицо, за 15−20 минут до выхода на улицу. Пот, умывание и купание способствуют удалению солнцезащитного средства с кожи. Поэтому его следует наносить в течение дня повторно — в среднем через 2−3 часа.

Кроме того, старайтесь с 11 до 16 часов не находиться на активном солнце.

— Когда мы наносим солнцезащитный крем при УФ-индексе 3 и выше, мы снижаем риск злокачественных опухолей, уменьшаем вероятность солнечного ожога и пигментации, а также снижаем фотостарение кожи, — отмечает дерматолог Карина Дадашева.

При этом солнцезащитный крем нужно наносить не только летом и в жару. Ухаживать за своей кожей необходимо круглогодично. Особенно это касается людей к склонностью к красноте и пигментации, а также с чувствительной кожей.

Как же выбрать тот самый правильный крем? Важен не только его показатель — SPF, но и состав. Лучше брать проверенные линейки средств в аптеках и специализированных магазинах. В них не должно содержаться мочевины и кислот. Они как раз могут добавить пятен на коже, а не защитить ее.

Если же вы обгорели на солнце, то в таких случаях лучше иметь под рукой аэрозоли, которые помогут справиться с последствиями. А вот народные средства могут навредить. Врачи предупреждают об использовании кефира и сметаны. По их словам, молочные продукты, имеющие в своем составе лакто — и другие бактерии, могут спровоцировать при обильном использовании воспаления.

Обгоревшую кожу нельзя мыть мылом, протирать лосьонами и средствами, в которых есть спирт. Прикладывать лед нельзя — кожа получит стресс. После солнечных ожогов охлаждать участки покрова нужно постепенно — прохладными влажными примочками. Только после этого кожу можно увлажнять.

КСТАТИ.

Чайный гриб, сырой картофель, кокосовое масло, лопух и подорожник — чем только не «лечат» следы от солнечных ожогов. Однако их лучше не использовать. Их чистота, эффективность неизвестна, а вот усиления реакции и проблем при таком лечении можно ожидать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Ольга Жукова, главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии:

— После солнечного ожога можно использовать примочки с охлажденными растворами, после этого кожу нужно увлажнить, чтобы она не пересохла. С этой задачей отлично справятся средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов. Если солнечный ожог большой, вызывает сильную боль, повышение температуры тела, озноб, то нужно незамедлительно обратиться за помощью к врачу.