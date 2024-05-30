Ультрафиолетовый индекс: как правильно защищать кожу летом

Как же выбрать тот самый правильный крем? Важен не только его показатель — SPF, но и состав. Лучше брать проверенные линейки средств в аптеках и специализированных магазинах. В них не должно содержаться мочевины и кислот. Они как раз могут добавить пятен на коже, а не защитить ее.