Улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии

До этого сообщалось, что в Карлсруэ на юго-западе Германии два члена городского совета от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглись нападению. ЧП произошло у кафе в центре города. Неизвестные в масках напали на троих человек, среди которых были двое политиков от АдГ. В полиции сообщили, что пострадавшие получили легкие ранения. Правоохранительные органы задержали пятерых человек, после установления личности они были отпущены. В местном отделении АдГ утверждают, что в нападении участвовали левые активисты.