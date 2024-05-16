Улицы пустели, когда показывали это: шесть самых популярных передач СССР

КВН
Прообразом этого современного шоу была передача «Вечер веселых вопросов». Она вышла на телеэкраны российского телевидения в 1957 году три раза. Ее закрыли после громкого скандала. Так, во время третьего выпуска авторы хотели вручить приз всем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (дело, кстати, было летом) и с газетой за 31 декабря прошлого года. Однако ведущий передачи, композитор Никита Богословский, объявляя условия, забыл упомянуть о газете. В итоге в студию приехали толпы людей в шубах и валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. Программу закрыли.
В 1961 году было решено придумать что-то похожее на «Вечер веселых вопросов». Разработали концепцию, придумали название «КВН» в честь марки телевизора «КВН-49». Аббревиатуру расшифровали как «Клуб веселых и находчивых». В 1971 году программу закрыли из-за цензуры, но в 1986 году возобновили. Передача выходит на экраны до сих пор.
«Спокойной ночи, малыши!»
Программу запустили в 1964 году. Это одна из старейших передач из ныне выходящих в эфир на российском телевидении.
Изначально не было технической возможности для записи программ, поэтому они выходили только в прямом эфире и то в виде картинок с закадровым текстом. Затем зрителям начали показывать кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и Театра Сатиры. Знакомые всем куклы Филя, Степашка, Хрюша и Каркуша появились только в конце 1960-х годов. Сейчас программу смотрит уже третье поколение.
«Мальчишки и девчонки, а также их родители…»
Эти слова, пожалуй, помнит каждый. С них начинается передача «Ералаш». Это советский и российский юмористический киножурнал, выпускаемый аж с 1974 года и до сих пор.
Изначально говорилось, что среди зрителей объявили конкурс на его название. Согласно этой «легенде», слово «Ералаш» взяли из письма некой советской школьницы, которое не сохранилось. Однако потом оказалось, что название придумала дочь основателя киножурнала Александра Хмелика Мария. Интересно, что наименование «Ералаш» созвучно фамилии Филиппа Ермаша — председателя Госкино с 1972 по 1986 год.
«Утренняя почта»
Эту телепередачу вел Юрий Николаев. Она выходила с 1974 года, длилась менее часа и пользовалась огромной популярностью.
Идея была такая: телезрители присылают в редакцию программы письма с просьбой поставить ту или иную песню, и их заявки выполняют (слова «клип» тогда не было). Ведущему приходили мешки с корреспонденцией. Чаще всего телезрители хотели увидеть на экране Пугачеву, Ротару и Антонова. Как-то Николаев даже признавался, что программу снимали не по заявкам телезрителей, иначе в эфире звучали бы всегда одни и те же исполнители. Передачу закрыли в 2020 году. В 2022 году ее вернули на экраны. Сейчас программу ведет Николай Басков.
«Вокруг смеха»
Название программы — отсылка к названию популярного в то время журнала «Вокруг света».
На съемках первого выпуска в 1978 году произошла накладка: уже утвержденный ведущий, актер Ростислав Плятт, не смог приехать из-за болезни. Как быть? Зрители в Концертном зале Останкино уже собрались, ждут. Пришлось срочно выкручиваться. Взгляд редактора остановился на высоком поэте-пародисте Александре Иванове. Он в итоге оказался таким органичным, что после эфира его утвердили на роль постоянного ведущего. В одной из передач Александр Иванов отметил: «Когда передают “Вокруг смеха”, улицы пустеют».
«Утренняя звезда»
Передача выходила на Первом канале с 2 марта 1991 по 16 ноября 2002 года, а потом еще год на ТВЦ. Вел ее Юрий Николаев.
Передача помогала раскрывать юные таланты. По словам Юрия Николаева, изначально детей для программы искали по записным книжкам и среди знакомых. Позднее, когда «Утренняя звезда» набрала популярность, в студию стали присылать аудио- и видеоматериалы с талантливыми ребятами. В передачу за все время ее существования пытались попасть около 80 тысяч детей. Многие из популярных артистов впервые спели именно в этой программе (например, Алексей Чумаков, Валерия, Сергей Лазарев и Влад Топалов, Пелагея).
Айгуль Сабитова