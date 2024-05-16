Улицы пустели, когда показывали это: шесть самых популярных передач СССР

Идея была такая: телезрители присылают в редакцию программы письма с просьбой поставить ту или иную песню, и их заявки выполняют (слова «клип» тогда не было). Ведущему приходили мешки с корреспонденцией. Чаще всего телезрители хотели увидеть на экране Пугачеву, Ротару и Антонова. Как-то Николаев даже признавался, что программу снимали не по заявкам телезрителей, иначе в эфире звучали бы всегда одни и те же исполнители. Передачу закрыли в 2020 году. В 2022 году ее вернули на экраны. Сейчас программу ведет Николай Басков.