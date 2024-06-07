Улица Рубинштейна больше не главная барная улица страны

Параллельно вокруг возникали рестораны: в 2017 на втором этаже одного из домов вырос дорогой и модный Duo Asia от владельцев ресторана Duo, а в начале улицы — суши-люкс Subzero, чуть позже — Hunt, Sizzle, MA и много других заведений — кто-то держался сезон, а кто-то работает до сих пор. «Магия места» убеждала рестораторов открываться хоть где-нибудь по соседству, потому что площадей на Рубинштейна не хватало, и заведения выплескивались на Загородный проспект, улицу Ломоносова и все соседние улицы.