Уксус или киви? Шеф-повара поделились способами сделать шашлык мягким

Вы только что сняли мясо с мангала — и вот оно уже тает во рту — мечта об идеальном шашлыке всегда у нас перед глазами в начале сезона пикников. И эту мечту не сложно превратить в жизнь, если купить очень хорошее мясо, с жирком. Но что делать, если вам досталась не самая лучшая часть туши, к примеру, не свиная шея, а лопаточная часть или задняя нога? Там мясо более плотное. Или если вы купили не охлажденное, а замороженное мясо на шашлык — оно может оказаться суховатым после разморозки. Способы справиться с таким мясом есть. Как сделать шашлыки и мясо на гриле более мягким и сочным рассказали aif.ru профессионалы кулинарии.