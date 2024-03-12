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Укрепляет сосуды, предотвращает деменцию: зачем нужна никотиновая кислота и где она содержится

Никотиновая кислота полезна не только для улучшения роста волос и состояния кожи головы, но и для сохранения упругости стенок сосудов. Причем она одинаково необходима как взрослым, так и детям. О преимуществах никотиновой кислоты «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, невролог, дерматокосметолог Марият Мухина.
Источник: Tim Mossholder/CC0

По ее словам, никотиновая кислота способна расширять сосуды благодаря оксиду азота в составе. Поэтому ее часто назначают при многих недугах. Среди них:

  • вялость;
  • апатия;
  • нарушение кровообращения;
  • бессонница;
  • головокружение;
  • утомляемость;
  • ишемический синдром мозга и сердца
  • слабый иммунитет.

Никотиновая кислота не только улучшает состояние волос, но и укрепляет сосудистые стенки. При нехватке витамина стенки становятся настолько слабыми, что может начаться кровотечение, от которого человек может даже умереть, сообщила Мухина. Также недостаток никотиновой кислоты в организме может вызвать синдром хронической усталости.

— Это случается при неправильном питании и нарушении усвояемости вещества. А в случае когда никотиновой кислоты сильно не хватает организму, могут возникнуть даже психические отклонения, вплоть до шизофрении. Также бывают местные проявления нехватки никотиновой кислоты: высыпания на коже или такая болезнь, как пеллагра, — предупредила Мухина.

Но среди самых опасных последствий нехватки никотиновой кислоты — развитие деменции, сообщила специалист.

— Если никотиновой кислоты не хватает, может даже возникнуть слабоумие. Поэтому важно следить сохранять необходимый баланс витамина в организме: младенцам необходимо до двух миллиграммов, мужчинам и женщинам — до 20−25 миллиграммов, — рассказала косметолог.

Получить никотиновую кислоту, по мнению эксперта, можно не только в виде лекарств, но и благодаря разнообразному питанию. В большом количестве витамин содержится в таких продуктах, как:

  • печень;
  • молоко;
  • мясо;
  • орехи;
  • рыба;
  • курица;
  • грубое зерно;
  • овощи;
  • творог;
  • дрожжи;
  • комбуча.