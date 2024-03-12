Укрепляет сосуды, предотвращает деменцию: зачем нужна никотиновая кислота и где она содержится

По ее словам, никотиновая кислота способна расширять сосуды благодаря оксиду азота в составе. Поэтому ее часто назначают при многих недугах. Среди них:
- вялость;
- апатия;
- нарушение кровообращения;
- бессонница;
- головокружение;
- утомляемость;
- ишемический синдром мозга и сердца
- слабый иммунитет.
Никотиновая кислота не только улучшает состояние волос, но и укрепляет сосудистые стенки. При нехватке витамина стенки становятся настолько слабыми, что может начаться кровотечение, от которого человек может даже умереть, сообщила Мухина. Также недостаток никотиновой кислоты в организме может вызвать синдром хронической усталости.
— Это случается при неправильном питании и нарушении усвояемости вещества. А в случае когда никотиновой кислоты сильно не хватает организму, могут возникнуть даже психические отклонения, вплоть до шизофрении. Также бывают местные проявления нехватки никотиновой кислоты: высыпания на коже или такая болезнь, как пеллагра, — предупредила Мухина.
Но среди самых опасных последствий нехватки никотиновой кислоты — развитие деменции, сообщила специалист.
Получить никотиновую кислоту, по мнению эксперта, можно не только в виде лекарств, но и благодаря разнообразному питанию. В большом количестве витамин содержится в таких продуктах, как:
- печень;
- молоко;
- мясо;
- орехи;
- рыба;
- курица;
- грубое зерно;
- овощи;
- творог;
- дрожжи;
- комбуча.