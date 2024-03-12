Укрепляет сосуды, предотвращает деменцию: зачем нужна никотиновая кислота и где она содержится

Никотиновая кислота не только улучшает состояние волос, но и укрепляет сосудистые стенки. При нехватке витамина стенки становятся настолько слабыми, что может начаться кровотечение, от которого человек может даже умереть, сообщила Мухина. Также недостаток никотиновой кислоты в организме может вызвать синдром хронической усталости.