Углекислый газ может сделать вирусы опаснее

Измерив способность SARS-CoV-2 оставаться заразным при распылении, Хэддрелл и его коллеги обнаружили, что уровень углекислого газа напрямую влияет на сохранность вируса. Концентрация углекислого газа в атмосфере сейчас составляет около 400 миллионных долей (мд). Однако, если собрать много людей в закрытом помещении, она возрастает примерно до 3000 мд. Ученые обнаружили, что при таких показателях в воздухе внутри помещения может содержаться в 10 раз больше заразных вирусных частиц, чем на улице.