Удушение клубникой. Врач рассказала, кому какие ягоды есть не надо

— Чаще всего аллергия бывает перекрестной, то есть аллергические реакции развиваются на схожие по составу вещества, как правило, белки, которые и выступают основным аллергеном, — объяснила aif.ru врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. — Например, пыльца березы содержит вещество, очень схожее с белками, которые находятся в ягодах семейства розоцветных. Это земляника, в том числе и садовая, которую чаще называют клубникой, малина, ежевика, шиповник, рябина. Также считается, что если есть аллергическая реакция на землянику, то стоит с осторожностью относиться и к смородине, бруснике и т. д. Ягоды шиповника имеют мелкий пух, который тоже может вызывать аллергическую реакцию.