Удобрения из переработанных стоков загрязняют атмосферу микропластиком

«Проведенные нами опыты показали, что частицы микропластика, попадающие в верхние слои почвы вместе с переработанными канализационными стоками, могут легко разноситься даже относительно слабыми порывами ветра. Это говорит о том, что подобные удобрения выбрасывают в атмосферу значительно больше пластиковых частиц, чем показывают текущие расчеты теоретиков», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских экологов под руководством доцента Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) Санджая Моханти при изучении того, как ведут себя волокна синтетических тканей, а также микроскопические фрагменты пластика, присутствующие в переработанных канализационных стоках. Этот материал, богатый органикой и нутриентами, сейчас активно используется для удобрения полей во многих развитых странах.

Моханти и его коллеги заинтересовались тем, что происходит с данными удобрениями после их попадания на поля фермеров. Ученые подготовили аналог грунта, удобренный переработанными городскими стоками, и поместили его в аэродинамическую трубу. При ее помощи экологи изучили, как ветер взаимодействует с подобной почвой при разном уровне ее увлажнения и разной скорости движения воздуха.

Проведенные учеными наблюдения показали, что даже очень слабые порывы ветра, не превышающие 2 м/c, были способны поднимать в воздух большое число достаточно крупных частиц микропластика, чей диаметр мог достигать примерно 150 микрометров.

В противоположность этому частицы грунта поднимались в воздух при большей скорости — порядка 6 м в секунду.

Как объясняют экологи, открытие означает, что микропластик из переработанных стоков попадает в атмосферу не только во время пылевых бурь, поднимающих в воздух верхние слои почвы, но и в результате слабых порывов ветра над удобренным грунтом на фермах. Это говорит о том, что количество пластика, попадающего в воздушную оболочку Земли из подобных удобрений, сейчас сильно недооценивается, подытожили Моханти и его коллеги.

О загрязнении природы пластиком

За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были найдены на дне Марианской впадины, куда они попали с глубинными течениями, и на вершине горы Эверест. Туда частицы занесены ветром и осадками.