Удивительные метаморфозы Байкала: биологи рассказали об изменениях в поведении рыб и вселенцах

«При этом мы не наблюдаем никаких кардинальных изменений в химическом составе воды, потепления ее тоже не наблюдается, — говорит Федотов. — Возможно, какие-то изменения происходят на уровне биофизики. Водоросль спирогира тоже не свойственна была раньше нашему озеру, если ее и находили, то по несколько ниточек на глубине 1−2 метра. Но сейчас она бурно расцвела в байкальской воде, проникнув даже на глубину 10−15 (!) метров». Диатомовые водоросли также удивляют ученых: к примеру, 400 тысяч лет назад в Байкале они были представлены крупными видами, теперь там произрастают мелкие. Кроме того, на смену круглым пришли удлиненные…