Удар по молодым. Ученые: мобильник уменьшает число сперматозоидов

Исследование о связи между особенностями использования мобильного телефона и количеством спермы у молодых мужчин вышло в журнале Fertility and Sterility («Фертильность и бесплодие»).

Дальше только бесплодие

Самое неожиданное в том, что это не связано с тем, где мужчины носили мобильник. Даже у тех, кто никогда не клал его в карманы брюк, количество спермы уменьшалось. Этому есть объяснение. Но сначала об эксперименте.

Ученые Женевского университета и Швейцарского института тропического и общественного здравоохранения обследовали 2886 швейцарских призывников, служивших в период с 2005 по 2018 годы. Это молодые ребята от 18 до 22 лет. Все они сдали образцы спермы и заполнили анкету о здоровье и образе жизни, включая подробное описание того, как «общаются» со своими телефонами — как часто ими пользуются, где их носят и хранят.

У пользовавшихся телефоном более 20 раз в день концентрация сперматозоидов (44,5 млн/мл) была значительно ниже, чем у тех, кто говорил по нему реже одного раза в неделю (56,5 млн/мл). Таких было более половины (56,5%) в начале исследования — с 2005 по 2007 год. Но к концу набора призывников в 2015 и 2018 годах их стало намного меньше — всего 5%. Но даже у говоривших от 1 до 5 раз в день, концентрация уже уменьшалась, достигая 47,9 млн/мл).

Как интерпретировать эти цифры? На самом деле, они весьма тревожны, ведь по критериям ВОЗ, вероятность наступления беременности снижается, если концентрация сперматозоидов будет ниже 40 млн/мл. То есть, активные пользователи мобильников достаточно близки к этому уровню.

Карманы брюк ни при чем?

Как объяснить тот факт, что мобильник в кармане брюк не влиял на концентрацию и количество сперматозоидов? На самом деле, это возможно. Медикам хорошо известна так называемая гипоталамо-гипофизарно-гонадная ось, связывающая мозг с половыми железами — яичниками у женщин и яичками у мужчин. Через эту ось регулируется выработка половых гормонов, от которых в том числе зависит и созревание сперматозоидов (сперматогенез). А электромагнитное излучение (ЭМИ) от мобильного телефона во время разговора, приложенного к уху, может влиять на гипоталамус и гипофиз. Что в свою очередь, может изменять выработку гормонов в половых железах. Таким косвенным влиянием ЭМИ ученые и объясняют обнаруженный эффект.

"К данному исследованию стоит относиться серьезно, — комментирует aif.ru работу швейцарских коллег ведущий эксперт в данной области, доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.

— Предложенный механизм влияния ЭМИ на половые гормоны и сперматогенез возможен. В связи с этим я советую разговаривать по мобильному телефону с помощью наушников, чтобы не прикладывать его к уху.

Кстати, Швейцария первой запретила пользование мобильными телефонами не только в школе, но даже на всех школьных мероприятиях, например, в походе. Это практика очень полезна по двум причинам.

Во-первых, у ребенка с детства не формируется стереотип активного пользователя смартфона. Во-вторых, многочасовое пребывание в школе значительно сокращает дозу ЭМИ в течение суток.

Но, отталкиваясь от исследования, я бы не стал сбрасывать со счетов и прямое негативное влияние ЭМИ на сперматозоиды, когда мобильник находится в кармане брюк или где-то рядом. Наша коллега из Белоруссии в экспериментах на грызунах четко показала, что это снижает активность сперматозоидов и делает их менее жизнеспособными. Более того, она обнаружила, что такое влияние сказывается и на будущих поколениях — в них рождается больше самок. Похожий эффект в виде более частого рождения девочек, наблюдали даже в человеческой популяции.