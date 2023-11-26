Учёный назвал два продукта, которые отнимают у людей 10 лет жизни

По его словам, те участники исследования, которые отказались от газировки и колбасы, прожили на 10,8 года дольше, чем те, кто продолжал употреблять эти продукты. Эксперт уточнил, что зожники заменили вредные жиры и закуски фруктами, овощами и орехами. В основном хороших результатов удалось добиться тем, кто начал правильно питаться в 40 лет.

«Преимущества для добровольцев, которые изменили свой рацион примерно в 70 лет, были меньшими, но всё же значительными. В частности, мужчины, избегавшие нездоровой пищи, увеличили продолжительность своей жизни на 5,4 года, а женщины — на пять лет», — уточняет Pronews.

Ранее диетолог дала шесть советов, которые помогут не зажироваться зимой, как манул Тимофей из Московского зоопарка. В частности, эксперт призвала отказаться от чипсов и сухариков.