Учёный Богачёв: сейчас год высокой активности Солнца

«Те частицы, что находятся на Солнце, (вспышки. — RT) могут очень эффективно ускорять, увеличивая их энергию в тысячи, даже сотни тысяч раз, за очень короткое время. И иногда складываются условия, что эти частицы не просто на Солнце ускоряются, но ещё и выбрасываются в космос. Случается так, что на траектории частиц оказывается планета. В данном случае произошло именно это», — пояснил специалист.