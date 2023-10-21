Учёные выяснили: красное мясо может стать источником диабета

Исследование опубликованное в четверг, 19 октября, в «Американском журнале клинического питания», указывает, что шансы человека на развитие диабета 2 типа могут увеличиться, даже если он будет есть красное мясо всего два раза в неделю вместо альтернативных продуктов.

По мнению экспертов Гарвардского университета, замена красного мяса источниками белка растительного происхождения, такими как орехи и бобовые, может снизить вероятность развития заболевания, а также поможет сократить выбросы парниковых газов и бороться с изменением климата.

«Связь между красным мясом и диабетом 2 типа наблюдалась в различных группах населения по всему миру. Мы продолжаем подкреплять существующие доказательства с помощью улучшенных данных и методов. Я надеюсь, что наше исследование поможет разрешить спор о том, следует ли нам ограничивать потребление или нет», — отмечает автор исследования и научный сотрудник по питанию в Гарвардском университете Сяо Гу.

The Guardian отмечает, что диабет 2 типа является одним из наиболее быстро растущих серьезных заболеваний в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 30 лет его распространенность резко возросла. Диагноз был поставлен более чем 400 миллионам человек. Диабет также является основной причиной слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсультов и ампутаций нижних конечностей.

Исследования все чаще показывают, что одна из главных вещей снижения риска развития диабета 2 типа — это улучшить рацион питания.

Предыдущие исследования только указывали на связь между потреблением красного мяса и риском диабета 2 типа, новое же повысило уверенность учёных.

Ученые Гарвардского университета изучили данные о состоянии здоровья более 216 тысяч человек — все они сообщали о своем состоянии здоровья и о рационе. Людей просили заполнять анкеты каждые два-четыре года. За это время более чем у 22 тысяч из них развился диабет 2 типа. Исследование показывает, что каждая дополнительная ежедневная порция красного мяса увеличивала риска развития диабета 2 типа на 46%.

В исследование также учитывало обработанное мясо: колбаса, хот-доги из говядины или свинины, бекон, сэндвичи. Дрогой типа включал постные или сверхпостные и обычные гамбургеры, говядину, свинину или баранину в виде сэндвичей или смешанных блюд и основного блюда.

Наши результаты полностью подтверждают диетические рекомендации, которые рекомендуют ограничить потребление красного мяса. Сяо Гу научный сотрудник Гарвардского университета

Оценивая потенциальные последствия замены мяса, исследователи обнаружили, что орехи и бобовые снижают развитие диабета 2 типа на 30%, а молочной продукции на 22%.

Профессор эпидемиологии и питания Уолтер Уиллет прокомментировал достигнутый прогресс: «Учитывая наши результаты и предыдущие работы других, ограничение примерно одной порции красного мяса в неделю было бы разумным для людей, желающих улучшить своё здоровье».

Кроме того, как сообщает CNN, на связь между красным мясом и диабетом 2 типа могли повлиять многочисленные биологические факторы.

Согласно исследованию, избыток жира в организме является еще одним фактором риска развития диабета, а потребление красного мяса наиболее связанно с увеличением веса. Также было обнаружено, что насыщенные жиры, которыми обладает красное мясо, снижают чувствительность к инсулину и нарушают функционирование бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за инсулин для регулирования уровня глюкозы в крови.

Кроме того, гемовое железо — тип железа, обнаруженный в продуктах животного происхождения, — может повышать резистентность к инсулину, дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов в организме. Также свободные радикалы из источников окружающей среды, таких как сигаретный дым или пестициды, могут нанести вред клеткам организма.

По словам авторов, повышенное содержание аминокислоты глицина, которая естественным образом содержится в большинстве белков, наблюдалось после употребления красного мяса и связано с риском развития диабета.

По словам профессор кафедры науки и политики в области питания имени Гершоффа и Университета Тафтса в Бостоне Элис Лихтенштейн, ограничить потребление красного мяса можно, уменьшив частоту его употребления или размер порции, и лучше всего сочетать оба этих изменения в привычках. «Результаты этого исследования, которое было чрезвычайно всеобъемлющим, подтвердили текущие диетические рекомендации по ограничению потребления красного мяса. Постоянно сообщается, что молочные продукты, бобовые и орехи — лучшие продукты для замены. Для первых, учитывая обеспокоенность по поводу насыщенных жиров и функции бета-клеток, я бы рекомендовал обезжиренные и обезжиренные продукты» — добавила она.