Учёные выяснили, какие продукты вызвали рост человеческого мозга

По информации издания, учёные долгое время не могли определить, почему в ходе эволюции у человека увеличился мозг в три раза, а толстая кишка сократилась примерно на 74 процента. Этот показатель указывает на снижение потребности в расщеплении растительной пищи внутри организма.

Позднее исследователи предложили новую гипотезу «внешнего брожения», которая объясняет феномен увеличения мозга. Так, метаболические предпосылки для стремительного роста одного из важнейших органов могло создать перемещение процесса ферментации. Предки человека могли добиться этого, экспериментируя с различными способами консервирования пищи, в результате чего появились ферментированные продукты, аналогичные квашеной капусте или кимчи. Они легче усваиваются и содержат больше доступных питательных веществ.

Микробиом кишечника человека действует как машина для внутренней ферментации, которая повышает усвоение питательных веществ во время пищеварения. Органические соединения перерабатываются в спирт и кислоты с помощью ферментов под воздействием бактерий, живущих в некоторых частях пищеварительной системы, например в толстой кишке. Таким образом, употребление консервированных продуктов было ключевым механизмом расширения человеческого мозга и сокращения кишечника у наших предков.