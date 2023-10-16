01:51 (мск), источник: Life.ru

Учёные узнали, в каких комнатах люди больше возбуждаются

Многие считают, что цвета могут влиять на наше самочувствие и настроение. Как выяснили учёные из Цюрихского университета, цветовая гамма также оказывает воздействие и на уровень возбуждения человека. Результаты проведённого эксперимента были опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science.

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Источник: Reuters

Учёная Марике Ливе Вейс из Цюрихского университета и её коллеги провели исследование, для которого отобрали 60 человек. Суть его людям не рассказали и поместили их в VR-комнаты с разными цветовыми оттенками. После этого учёные записали электрокардиограмму людей и активность их потовых желёз.

В результате специалисты узнали, что частота сердечных сокращений была выше в тёмных комнатах, а вариабельность сердечного ритма — ниже. При этом у тех, кто находился в комнатах с красными стенами, наблюдалась повышенная активность потовых желёз. Это свидетельствует о том, что люди в красных и тёмных помещениях возбуждались сильнее, чем в остальных, например синих и белых.

Авторы не стали делать выводы о влиянии цвета на состояние человека: они предполагают, что, возможно, дело не в красном и синем цвете, а в тёплых и холодных цветах. Это они и собираются проверить в будущих исследованиях.

Ранее учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели эксперимент, в результате которого выяснили, что игроки американского футбола больше любят майки с номерами от 10 до 19. Итог был крайне неожиданным — эти цифры позволяют спортсменам быть подтянутыми и стройными.

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