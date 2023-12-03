Учёные назвали возможную замену антибиотикам в будущем

Он объяснил, что возраст бактерий составляет примерно три миллиарда лет. Для сравнения, в 60-е годы ХХ века появился антибиотик метициллин, а уже через 30 лет учёными была обнаружена бактерия со 100%-ной резистентностью к вышеуказанному лекарственному препарату. При сравнении временных отрезков в 30 и три миллиарда лет становится понятной скорость, с которой развивается антибиотикорезистентность.

По его словам, препараты-бактериофаги — вирусы, пожирающие бактерии, — на сегодняшний день являются одной из возможных альтернатив антибиотикам. Специалист подчеркнул, что бактериофаги переживают ренессанс, а интерес к ним растёт в геометрической прогрессии. Для этого достаточно взглянуть на патентное поле, которое в этой области ежегодно расширяется на порядок.