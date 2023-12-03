3 декабря, источник: Life.ru

Учёные назвали возможную замену антибиотикам в будущем

Ежегодно в мире 700 тысяч человек умирают от инфекций, устойчивых к антибиотикам, и если ничего не предпринимать, то к 2050 году эта цифра возрастёт до 10 миллионов. Как этого избежать, в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель проектного офиса «Развитие бактериофагов» Александр Жарников.

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Источник: Freepik

Он объяснил, что возраст бактерий составляет примерно три миллиарда лет. Для сравнения, в 60-е годы ХХ века появился антибиотик метициллин, а уже через 30 лет учёными была обнаружена бактерия со 100%-ной резистентностью к вышеуказанному лекарственному препарату. При сравнении временных отрезков в 30 и три миллиарда лет становится понятной скорость, с которой развивается антибиотикорезистентность.

По его словам, препараты-бактериофаги — вирусы, пожирающие бактерии, — на сегодняшний день являются одной из возможных альтернатив антибиотикам. Специалист подчеркнул, что бактериофаги переживают ренессанс, а интерес к ним растёт в геометрической прогрессии. Для этого достаточно взглянуть на патентное поле, которое в этой области ежегодно расширяется на порядок.

«В 2019-м мы видели порядка 3000 новых патентов и статей, связанных с исследованиями бактериофагов. Через год их было уже 30 000. Поскольку врачи не видят альтернатив антибиотикам — обращаются к бактериофагам. К сожалению, делают это, когда жизни больного уже есть угроза», — заявил Жарников.

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