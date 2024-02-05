Учёные назвали «органическую дымку» причиной появления жизни на Земле

В исследовании сотрудников Университета говорится, что после образования Земли примерно 500 миллионов лет длилась эра, получившая название «гадейский геологический эон». Тогда земной шар был окружён «дымкой», в том числе состоявшей из аминокислот и нуклеиновых оснований. По словам учёных, они стали «строительными блоками для первых организмов».