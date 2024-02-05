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Учёные назвали «органическую дымку» причиной появления жизни на Земле

Исследователи из американского Университета Джонса Хопкинса заявили, что жизнь на Земле могла зародиться из органических туманов, пишет The Planetary Science Journal.
Источник: Reuters

Учёные уточнили, что природное явление существовало около четырёх миллиардов лет назад.

В исследовании сотрудников Университета говорится, что после образования Земли примерно 500 миллионов лет длилась эра, получившая название «гадейский геологический эон». Тогда земной шар был окружён «дымкой», в том числе состоявшей из аминокислот и нуклеиновых оснований. По словам учёных, они стали «строительными блоками для первых организмов».

Когда данные частицы оседали на поверхности планеты, химические связи разрывались. В результате появились водоёмы, богатые органикой.

В настоящее время похожие условия существуют на спутнике Сатурна Титане.

Ранее планетолог из американского Массачусетского технологического института Сара Сигер напомнил, что сечас нет ни одного весомого доказательства о существовании инопланетной жизни.