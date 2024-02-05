Учёные назвали «органическую дымку» причиной появления жизни на Земле

Учёные уточнили, что природное явление существовало около четырёх миллиардов лет назад.
В исследовании сотрудников Университета говорится, что после образования Земли примерно 500 миллионов лет длилась эра, получившая название «гадейский геологический эон». Тогда земной шар был окружён «дымкой», в том числе состоявшей из аминокислот и нуклеиновых оснований. По словам учёных, они стали «строительными блоками для первых организмов».
Когда данные частицы оседали на поверхности планеты, химические связи разрывались. В результате появились водоёмы, богатые органикой.
В настоящее время похожие условия существуют на спутнике Сатурна Титане.
Ранее планетолог из американского Массачусетского технологического института Сара Сигер напомнил, что сечас нет ни одного весомого доказательства о существовании инопланетной жизни.