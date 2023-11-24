Учёные назвали неожиданную причину ранней седины

В ходе работы они провели серию экспериментов на мышах, у которых был изменён ген MITF. Он отвечает за работу белков, определяющих цвет глаз, кожи и волос у людей. Так, эти мыши начали седеть раньше, чем их обычные сородичи, что, считают исследователи, указывает на взаимосвязь между геном MITF и поседением.