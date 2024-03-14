Учитель русского и «гламурный подонок». Павлу Воле исполнилось 45 лет

«Я постоянно что-то пишу. В одни периоды больше, в другие — меньше. И как только это скапливается, я в каком-то виде выпускаю. С музыкой сложнее, это требует большого погружения и большой отдачи. А стихи постоянно кто-то сверху мне диктует в мою голову. Поэтому в разных заметках и блокнотах, телефонах это сохраняется. Надо, наверное, провести ревизию. Может быть, уже что-то готово к новому выпуску».