Учитель русского и «гламурный подонок». Павлу Воле исполнилось 45 лет

Он играл в КВН, работал прорабом на стройке, писал книги, выпускал музыкальные альбомы, снимался в фильмах и был ведущим одного из самых популярных в 00-е юмористических шоу — Comedy Club. 14 марта резиденту Comedy и ведущему авторского «Шоу Воли» Павлу Воли исполнилось 45 лет.
В день рождения комика и телеведущего РБК Life вспомнил интересные факты о нем.
Образование — учитель
Павел Воля родился в Пензе в семье заводских работников. Будущий комик учился в общеобразовательной школе № 11, тогда же начал играть в КВН. После школы он поступил в Пензенский педагогический институт им. В. Г. Белинского на специальность «преподаватель русского языка и литературы».
«Я из Пензы, где, как и в любом провинциальном городе, есть всего 4 вменяемых вуза. Самые крутые — педагогический и политехнический. А поскольку с 8-го класса я безнадежно отстал по точным наукам и всегда любил поболтать, то у меня был один путь — в педагогику», — объяснял свой выбор специальности Воля.
В студенческие времена Павел познакомился с Тимуром Родригезом и будущим сценаристом Comedy Club Леонидом Школьником. Некоторое время Воля работал на радио. После окончания вуза не пошел преподавать в школу, а уехал в Москву.
Работал на стройке
После переезда в Москву будущему телеведущему пришлось первое время работать в таком месте, которое не связано ни с его образованием, ни с нынешней деятельность — прорабом на стройке. Через какое-то время Воле удалось устроиться сценаристом программы «Добрый вечер», которая выходила на телеканале РТР. В 2002 году работал на радио «Хит FM», а после — на телеканале МУЗ-ТВ.
Происхождение псевдонимов
В 2003 году кавээнщик Артур Джанибекян вместе с бывшими игроками команды КВН «Новые армяне» Арташесом Саркисяном, Гариком Мартиросяном и Артаком Гаспаряном основал юмористическое шоу Comedy Club.
«Мы договорились, что должны устраивать вечеринки про смех и веселье во что бы то ни стало. Именно договоренность не пропускать ни одной субботы и выступать, сделала Comedy Club именно форматом, продуктом, а потом уже и империей большой», — вспоминал Воля.
С 2005 года шоу выходило на телеканале ТНТ. Павел Воля был одним из первых его резидентов. Многие, кто смотрел тогда программу, помнят, что Волю объявляли как «Павел “Снежок” Воля», а свое амплуа тогда он сам характеризовал так: «гламурный подонок».
«Вспомнить сложно. Это некая хлесткая штука, которая между именем и фамилией. И все же это придумано “гламурный подонок” — это какое-то такое формирование сценического амплуа. В какой-то момент возникла идея: “А давайте придумаем друг другу”. Так получились Тимур “Каштан” Батрудинов, Гарик “Бульдог” Харламов, Вадик “Рэмбо” Галыгин и Павел “Снежок” Воля. Не было никакого умысла, дурачились просто и все».
Воля — певец и автор стихов
За свою долгую творческую карьеру Воля себя попробовал в разных направлениях. Например, юморист написал несколько книг, в том числе поэтический сборник «Стихи. Мысли. Обрывки» (2021), сказку «Петтерсы. Дети океанов» (2022). Снимался в фильмах: «Платон» (2008), «Невеста любой ценой» (2009), «Любовь в большом городе 2» (2010), «Служебный роман. Наше время» (2011).
Наконец записывал песни и выпустил шесть альбомов: «Respect и уважуха», Hot summer/ Cold summer (2010), «Новое» (2012), «Мысли и музыка» (2016), «Стихи #1» и «Стихи #2» (2018).
«Я постоянно что-то пишу. В одни периоды больше, в другие — меньше. И как только это скапливается, я в каком-то виде выпускаю. С музыкой сложнее, это требует большого погружения и большой отдачи. А стихи постоянно кто-то сверху мне диктует в мою голову. Поэтому в разных заметках и блокнотах, телефонах это сохраняется. Надо, наверное, провести ревизию. Может быть, уже что-то готово к новому выпуску».
Публичные признания в любви
С 2012 года Воля женат на чемпионке мира и Европы по художественной гимнастике, телеведущей Ляйсан Утяшевой. Они познакомились на съемках шоу Comedy Club, куда гимнастка пришла в качестве звездного гостя. У пары двое детей — сын Роберт (2013 г. р.) и дочь София (2015 г. р.).
Публичные признания Воли в любви к супруге у одних вызывали неприятие и усмешку, а у других напротив — умиление. Впервые это произошло в 2013 году на концерте Воли после рождения их с Утяшевой сына Роберта. Юморист скрылся за кулисами. Пока на экране шел ролик с признанием, он незаметно подошел с букетом к супруге, сидящей в зале. Сам комик объяснил, почему делает это публично.
«Мной двигала любовь. Я сделал ей сюрприз, захотел вручить цветы. Хотелось сделать это уместно. Я ушел за кулисы, начал говорить, а затем включалось аудио. Шли титры. Взял букет и сломя голову побежал через все фойе. Затем сел позади нее. А потом подарил цветы», — рассказывал Воля.
По его словам, ему все равно, как оценили поступок другие мужчины. «Не по-мужски не иметь мужества любить свою женщину так, чтобы все видели. Она твоя, люби ее. Делай все ради нее. Никто не должен ограничивать мою любовь», — добавил артист.
В 2023 году Воля запустил собственную авторскую юмористическую передачу в популярном формате Late Night Show на телеканале ТНТ. Ведущим еженедельной программы «Шоу Воли» стал непосредственно сам Павел Воля, продюсером выступил Константин Обухов, шоураннер проектов «Танцы», «Песни» и «Открытый микрофон». В воскресном шоу ведущий и приглашенные в студию гости подводят итоги уходящей недели.