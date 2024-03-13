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Ученый заявил, что войны уйдут в киберсферу

МОСКВА. 13 марта. /ТАСС/. Один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта академик Российской академии наук Игорь Каляев считает, что войны перейдут в киберсферу и станут ментальными.
Источник: Reuters

«С одной стороны, конечно, переход к киберсфере несет целый ряд неоспоримых благ для человечества, освобождая людей от монотонного и тяжелого труда, повышая эффективность производства и сельского хозяйства, уровень медицинского обслуживания и т. п. Но, с другой стороны, переход к киберсфере порождает целый ряд глобальных проблем, которые могут привести к опасным непрогнозируемым последствиям для всего человеческого сообщества», — заявил ученый в интервью ТАСС.

По его мнению, одним из наиболее опасных проявлений киберсферы является возможность целенаправленного управления человеческим разумом и, как следствие, его эволюцией путем манипулирования сознанием. Как пояснил ученый, использоваться для этого могут, в частности, дипфейки, навязывание и распространение неестественных ценностей и потребностей, подмена человеческих и культурных ценностей, повсеместная дезинформация, укоренение двойных стандартов.

«Все это является элементами войн нового типа, а именно ментальных войн», — заключил ученый, известный тем, что еще 16 лет назад предрек эру беспилотников.