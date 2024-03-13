Ученый заявил, что войны уйдут в киберсферу

«С одной стороны, конечно, переход к киберсфере несет целый ряд неоспоримых благ для человечества, освобождая людей от монотонного и тяжелого труда, повышая эффективность производства и сельского хозяйства, уровень медицинского обслуживания и т. п. Но, с другой стороны, переход к киберсфере порождает целый ряд глобальных проблем, которые могут привести к опасным непрогнозируемым последствиям для всего человеческого сообщества», — заявил ученый в интервью ТАСС.