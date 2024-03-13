Ученый заявил, что войны уйдут в киберсферу

«С одной стороны, конечно, переход к киберсфере несет целый ряд неоспоримых благ для человечества, освобождая людей от монотонного и тяжелого труда, повышая эффективность производства и сельского хозяйства, уровень медицинского обслуживания
По его мнению, одним из наиболее опасных проявлений киберсферы является возможность целенаправленного управления человеческим разумом и, как следствие, его эволюцией путем манипулирования сознанием. Как пояснил ученый, использоваться для этого могут, в частности, дипфейки, навязывание и распространение неестественных ценностей и потребностей, подмена человеческих и культурных ценностей, повсеместная дезинформация, укоренение двойных стандартов.
«Все это является элементами войн нового типа, а именно ментальных войн», — заключил ученый, известный тем, что еще 16 лет назад предрек эру беспилотников.