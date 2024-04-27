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Ученый раскрыл причину «проклятия» фараона Тутанхамона

Ученый Росс Феллоуз утверждает, что причиной гибели более 20 человек, открывших гробницу Тутанхамона в 1922 году, стали радиоактивные вещества. Об этом он написал в своей научно-исследовательской статье в журнале Scintific Exploration.

Источник: AP 2023

Во всех древних египетских писаниях говорится, что каждого, кто потревожит останки царственных особ, ждет неминуемая смерть «от болезни, которую ни один врач не сможет диагностировать». Согласно статье Феллоуза, мистика в этом совсем отсутствует.

Ученый заявил, что воздействие радиоактивных веществ могло вызывать развитие некоторых видов рака. Например, лимфогранулеза, из-за которого скончался руководитель раскопок Говард Картер в 1939 году.

Другие люди, которые принимали участие в раскопках гробницы, умерли от асфиксии, инсульта, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии и рентгеновского облучения в возрасте 50 лет.

Феллоуз пришел к выводу, что жители Египта знали о радиации, но описывали это как места со «злыми духами».

Кроме того, археологи при раскопках выявили повышенный радиосигнал в руинах гробниц Древнего царства, в двух местах в Гизе и в нескольких подземных гробницах в Саккаре.

«Современные исследования подтверждают очень высокий уровень радиации в древнеегипетских гробницах, превышающий принятые нормы безопасности примерно в 10 раз», — утверждает ученый.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что украденный фрагмент статуи фараона Рамзеса II возрастом 3,4 тыс. лет, конфискованный в Женеве и переданный посольству Египта в Берне, вернулся на родину. Совместными усилиями посольства Египта в Берне и Федерального управления культуры Швейцарии (FOC) артефакт благополучно вернули министерству туризма и древностей Египта специальным рейсом EgyptAir.