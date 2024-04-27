Ученый раскрыл причину «проклятия» фараона Тутанхамона

Во всех древних египетских писаниях говорится, что каждого, кто потревожит останки царственных особ, ждет неминуемая смерть «от болезни, которую ни один врач не сможет диагностировать». Согласно статье Феллоуза, мистика в этом совсем отсутствует.
Ученый заявил, что воздействие радиоактивных веществ могло вызывать развитие некоторых видов рака. Например, лимфогранулеза, из-за которого скончался руководитель раскопок Говард Картер в 1939 году.
Другие люди, которые принимали участие в раскопках гробницы, умерли от асфиксии, инсульта, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии и рентгеновского облучения в возрасте 50 лет.
Кроме того, археологи при раскопках выявили повышенный радиосигнал в руинах гробниц Древнего царства, в двух местах в Гизе и в нескольких подземных гробницах в Саккаре.
«Современные исследования подтверждают очень высокий уровень радиации в древнеегипетских гробницах, превышающий принятые нормы безопасности примерно в 10 раз», — утверждает ученый.
Ранее, 21 апреля, стало известно, что украденный фрагмент статуи фараона Рамзеса II возрастом 3,4 тыс. лет, конфискованный в Женеве и переданный посольству Египта в Берне, вернулся на родину. Совместными усилиями посольства Египта в Берне и Федерального управления культуры Швейцарии (FOC) артефакт благополучно вернули министерству туризма и древностей Египта специальным рейсом EgyptAir.