Ученый предрек контакт человечества с инопланетянами к 2036 году

Кажется, что с каждой новой информацией, которую мы узнаем о просторах Вселенной, вероятность контакта с разумной инопланетной формой жизни становится все меньше. Но, пишет Daily Mail, в последние годы среди ведущих ученых наметился сдвиг в мнении, что это возможно в следующем десятилетии.
Оптимизм в значительной степени связан с предстоящей миссией НАСА к спутнику Юпитера в 2030 году, который, как считается, является пригодным для жизни океаническим миром.
Но другие охотники за внеземными цивилизациями считают, что контакт будет осуществляться с помощью сигналов, распространяющихся по Вселенной.
Это связано с тем, что астрономы отправляют сообщения в космос с 1970-х годов, и первое из них содержит информацию о химических элементах жизни и структуре ДНК, а также о местоположении Земли в нашей Солнечной системе.
Проект SETI ведет охоту за инопланетной жизнью с 1980-х годов, и один из руководителей группы делает ставку на то, что один из сигналов будет получен к 2036 году.
Разумные инопланетяне к 2036 году
Как рассказывает Daily Mail, 80-летний Сет Шостак почти четверть века был старшим астрономом проекта SETI (Поиск внеземного разума) и делает ставку на то, что человечество услышит о разумных инопланетянах к 2036 году.
Эта авантюра основана на постоянном совершенствовании телескопических технологий и вычислительного оборудования.
В недавней публикации на Reddit Шостак отметил: «Тенденция к совершенствованию аппаратного обеспечения — в основном компьютеров — не ослабевает. Я по-прежнему делаю ставку на сигнал к 2036 году».
Астроном также утверждал, что недавние исследования показали — во Вселенной могут существовать миллиарды миров, похожих на Землю, и поэтому крайне маловероятно, что Жизнь есть только на Земле.
Это может быть самым веским аргументом в пользу существования жизни в космосе. Потому что, даже если ее нет, в том, что произошло здесь, на Земле, есть что-то действительно исключительное. Хотя данные этого не исключают, это кажется немного эгоцентричным.
То, что пока не удалось обнаружить инопланетную жизнь, не помешало SETI подготовиться к этому моменту.
«Есть документ. Вкратце, в нем говорится: проверьте сигнал, чтобы убедиться, что он действительно внеземной, — рассказывает Сет Шостак. — Затем объявите об этом всему миру и проконсультируйтесь на международном уровне, прежде чем отправлять ответ».
«Ответ» НАСА к 2029 году
Сигналы, отправленные сетью дальнего космоса НАСА (DSN) на спутник «Пионер-10», запущенный в 1972 году, возможно, уже достигли инопланетян, и мы могли бы получить ответ до конца этого десятилетия.
В настоящее время DSN состоит из трех радиостанций (в Барстоу (Калифорния), Мадриде и Канберре) и гарантирует, что ни один космический аппарат никогда не выйдет из строя, посылая мощные целенаправленные передачи в космос.
Исследователи обнаружили, что белый карлик в 27 световых годах от Земли находится на пути сигналов, посылаемых DSN на «Пионер-10».
Если вокруг белого карлика есть планета, мы сможем получить ответ уже в 2029 году, хотя пока ни одна планета не была обнаружена, пишет Daily Mail.
По словам исследователей, ответ на другие сообщения, отправленные DSN другим зондам, может быть получен в 2030-х годах.
В 2002 году НАСА отправило радиосигнал на зонд «Пионер-10» в соответствии с обычным протоколом для передачи данных и обеспечения связи.
Этот сигнал также достиг звезды, находящейся примерно в 27 световых годах от нашей планеты, поскольку передача распространяется при контакте с объектом.
Исследователи из Калифорнийского университета (UC) надеются, что сигнал был перехвачен инопланетянами, которые перезвонили на Землю.
К 2313 году «Пионер-10» столкнется с 222 звездами.
Самое раннее, что мы можем ожидать, — это 2029 год", — поделилась команда Калифорнийского университета.
Инопланетяне могут использовать человеческие методы
Когда телескопы на Земле обнаруживают миры за пределами нашей Солнечной системы, известные как экзопланеты, астрономы ищут «транзитные» планеты, движущиеся перед своим солнцем.
Но астрономы предположили, что инопланетяне, получившие радиосигналы с Земли, могли использовать ту же технику, чтобы обнаружить нас.
Астрономы предположили, что инопланетяне, вращающиеся вокруг 2000 звезд, могли бы заметить «тень Земли», когда мы проходим перед Солнцем.
Астрофизик Джеки Фахерти (Jackie Faherty) из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке говорит, что эти инопланетные миры займут «первое место в поиске Земли как транзитной планеты».
«Их можно будет обнаружить к концу десятилетия»
Ученые полагали, что земные радиосигналы «потускнели» по мере развития радиоприемников, начиная с 1950-х годов.
Но исследование, проведенное учеными Манчестерского университета в 2023 году, показало, что растущее число спутников сделает Землю «легко обнаруживаемой» в ближайшем будущем — ожидается, что к концу десятилетия число спутников достигнет 100 000.
Команда сосредоточилась на радиосигналах, которые могут быть обнаружены от близлежащих звезд, включая звезду Барнарда, находящуюся всего в шести световых годах от Земли.
Профессор Майк Гарретт, руководитель проекта и директор Центра астрофизики Джодрелл Бэнк при Манчестерском университете, сказал: "Я слышал, что многие коллеги предполагают, что в последние годы Земля становится все более радиошумной — утверждение, которое я всегда оспаривал. Несмотря на то, что сегодня у нас стало меньше мощных теле- и радиопередатчиков, количество систем мобильной связи по всему миру стремительно растет. Хотя каждая система в отдельности обеспечивает относительно низкую мощность радиосвязи, объединенный спектр из миллиардов этих устройств является значительным.
По текущим оценкам, до конца десятилетия у нас будет более ста тысяч спутников на низкой околоземной орбите и за ее пределами. Земля уже обладает аномальной яркостью в радиочастотной части спектра; если тенденция сохранится, нас может легко обнаружить любая развитая цивилизация, обладающая соответствующей технологией".