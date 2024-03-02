Ученый опроверг миф о вреде макарон для фигуры

«Так, организм должен получать 45−65 процентов энергии из углеводов, 10−30 процентов — из белков и 20−35 процентов — из жиров. То есть ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2−6,5 раз больше, чем белка. И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение ─ 5:1. Содержание белка достигается за счет используемых при производстве яиц и пшеницы, на долю которой приходится около 20 процентов белков, потребляемых в мире. В макаронах из муки твердых сортов пшеницы может быть 13% и даже больше белка. Кроме того, качественные макаронные изделия содержат в себе микроэлементы: кальций; железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и т. д. Макароны также снижают уровень глюкозы в крови после еды», — объяснил эксперт.