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Ученый опроверг миф о вреде макарон для фигуры

В последние годы в СМИ и социальных сетях макаронные изделия стали относить к «вредным» продуктам, употребление которых неизбежно приведет к набору лишнего веса. Но это не совсем так, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков.
Источник: РИА "Новости"

По его словам, существуют вполне четкие рекомендации диетологов относительно количества макроэлементов, которых необходимо потреблять каждому человеку с точки зрения здорового питания.

«Так, организм должен получать 45−65 процентов энергии из углеводов, 10−30 процентов — из белков и 20−35 процентов — из жиров. То есть ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2−6,5 раз больше, чем белка. И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение ─ 5:1. Содержание белка достигается за счет используемых при производстве яиц и пшеницы, на долю которой приходится около 20 процентов белков, потребляемых в мире. В макаронах из муки твердых сортов пшеницы может быть 13% и даже больше белка. Кроме того, качественные макаронные изделия содержат в себе микроэлементы: кальций; железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и т. д. Макароны также снижают уровень глюкозы в крови после еды», — объяснил эксперт.

Для тех, кто опасается набора веса, Кандроков рекомендовал обратить внимание на цельнозерновые макароны с более высоким содержанием клетчатки. Они полезны для здоровья кишечника и могут помочь дольше чувствовать сытость.