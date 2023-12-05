18:28 (мск), источник: Газета.Ру

Ученый объяснил разницу между болезнью Альцгеймера и деменцией

Николай Славов, адъюнкт-профессор факультета биоинженерии в Северо-Восточном университете Бостона (США) объяснил, что болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, в то время как деменция — термин, описывающий группу симптомов, возникающих в результате различных причин. Об этом сообщает Northeastern University.

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Источник: Freepik

Деменция — собирательное название, которое характеризует наличие у человека нарушений нервной деятельности, сопровождающееся утратой приобретенных знаний и навыков и снижением способности к обучению. Это понятие шире, чем болезнь Альцгеймера, которая является наиболее распространенным типом деменции.

Считается, что причина возникновения болезни Альцгеймера — накопление в головной мозге токсичных белков бета-амилоидов, которые могут образовывать бляшки, мешающие нормальной работе нейронов. Это приводит к снижению когнитивных способностей, иными словами, к деменции. Тем не менее, деменция является следствием нарушений, характерных для болезни Альцгеймера, а не синонимом этого понятия.

Потеря памяти, способности обрабатывать и воспринимать информацию, ориентироваться в пространстве может быть вызвана и другими заболеваниями, такими как болезни Хантингтона и Паркинсона. Они не сопровождаются накоплением в мозге бета-амилоидных белков, но являются нейродегенеративными. Их общей характеристикой выступает прогрессирующая потерея структуры или функции нейронов.

Славов заключил, что нейродегенеративные заболевания приводят к развитию деменции, однако она может быть результатом не только болезни Альцгеймера.

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