Ученые: женщины чаще рожают в будни, и это правильно

Это может указывать на то, что медицинский персонал искусственно смещает день родов, чтобы они происходили до выходных или праздников. Авторы считают, что данная стратегия может быть благоразумна, так как на выходных в больницах часто бывает нехватка персонала или ресурсов. Однако некоторые женщины неизбежно родят на выходных или праздниках, и важно минимизировать их риски.