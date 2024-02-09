Ученые заявили о снижении активности насекомых-опылителей из-за загрязнения атмосферы

Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за взаимодействиями молекул NO3 и элементами запаха энотер, а также изучили то, как вели себя бражники в окрестностях цветов, расположенных в регионах с высоким и низким уровнем загрязнения нитратами и озоном. Эти опыты показали, что молекулы NO3 действительно активно разрушали цветочные монотерпены, из-за чего бабочки примерно в три-четыре раза реже посещали те посадки Oenothera pallida, которые росли в загрязненных районах.