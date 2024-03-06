Ученые заявили о прорыве в проекте по возрождению шерстистого мамонта

ИПСК — это клетки, которые были перепрограммированы таким образом, чтобы они могли давать начало любому типу клеток в организме. Это означает, что исследователи смогут изучить адаптации, которые отличают шерстистых мамонтов от их ближайших ныне живущих родственников, и тестировать изменения генов без необходимости брать ткани у живых животных.