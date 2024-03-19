Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга

К выводу, что виагра снижает риск развития болезни Альцгеймера, пришли также ученые из Университетского колледжа Лондона, исследование вышло в конце февраля в журнале Neurology. В нем участвовали 269 тыс. мужчин с эректильной дисфункцией, у которых в начале исследлования не было когнитивных проблем. Те, кто принимал силденафил и иные препараты, на 18% реже подвержены риску развития болезни Альцгеймера, пришли к выводу ученые.