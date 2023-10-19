Ученые: затишье в магнитном фоне Земли — предвестник сильной бури

Портал Involta Media со ссылкой на издание «Пруфы» передает, что во второй половине октября прогнозируется спокойный магнитный фон. Это настораживает ученых, воспринимающих затишья как предвестников опасных колебаний.

Специалисты предупреждают о высокой вероятности возникновения вспышки X-класса — самой мощной категории, на которую способно Солнце. Такой уровень отражается на состоянии атмосфер и спутниках, которые вращаются вокруг Земли.

О возможных бурях свидетельствует двукратный подъем мощности геомагнитного фона 30 и 31 октября — с двух баллов до четырех. Метеочувствительным людям в эти дни советуют употреблять меньше соленых и жирных продуктов, отказаться от алкоголя, пить больше воды, есть фрукты и овощи, избегать стресса, больше спать и не допускать чрезмерной физической активности.

Недавно врач рассказал о влиянии на организм магнитных бурь.

Олеся Маевская