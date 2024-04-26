Ученые запечатлели танец белков и липидов

Организм человека полон белков, которые либо находятся в жировых мембранах, либо плавают в водянистых клетках. Ученым из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн впервые удалось получить не просто снимки, передающие структуру органических веществ, но и показать их в движении. Об этом пишет Science Alert.