Ученые запечатлели танец белков и липидов

Организм человека полон белков, которые либо находятся в жировых мембранах, либо плавают в водянистых клетках. Ученым из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн впервые удалось получить не просто снимки, передающие структуру органических веществ, но и показать их в движении. Об этом пишет Science Alert.
Специалисты усовершенствовали широко используемый метод визуализации, называемый просвечивающей электронной микроскопией, и запечатлели танец мембранных белковых «нанодисков» в жидкости, состоящие из белков, встроенных в липидный бислой. Он напоминает клеточные мембраны, в которых они обычно находятся.
Команда ученых назвала свой метод «электронной видеографией» и проверила видеоданные, сравнив их с компьютерными моделями движения молекул на уровне атомов. Ранее считалось, что перемещение белков ограничено липидами, однако исследователи увидели, что между веществами происходит взаимодействие.
«В настоящее время это действительно единственный экспериментальный способ снять такое движение во времени», — рассказали специалисты.
По словам исследователей, их новый метод видеографии позволит также выявить детали других микроскопических процессов — от наблюдения за формированием оболочки вируса до фиксации того, как белки мгновенно сворачиваются при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера.
Ранее ученые впервые создали искусственный синапс с помощью воды и соли.
Анна Морозова