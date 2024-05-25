Ученые захотели использовать черные дыры для путешествия в прошлое

Вокруг любой черной дыры также есть воображаемая граница, называемая горизонтом событий. Эта граница имеет решающее значение, потому что, по мнению астрономов, однажды пересекши ее, никогда не получится вернуться в нашу вселенную. Это область вокруг любой черной дыры, в которой свет больше не может выходить за пределы черной дыры, а попадает в нее по спирали в ловушку и, в некотором смысле, поглощаясь черной дырой. Это ключевой момент, потому что для путешествия во времени нужно приблизиться к ней, но не пересекать горизонт событий.