Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Две вспышки высокого класса зарегистрированы на Солнце, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«20 марта в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В 10:36 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M7.4 продолжительностью 24 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении ИПГ.
После второй вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, повысился до R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально). В настоящее время, согласно данным, степень на уровне штиля.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.